Mauricio Pochettino renueva con la selección de Estados Unidos hasta el Mundial 2030

Lo que era un secreto a voces tras el Mundial 2026, se concretó este lunes. La US Soccer anunció la renovación de Mauricio Pochettino como entrenador del USMNT Team por cuatro años más, hasta el Mundial 2030.

Pochettino continuará junto a sus asistentes Jesús Pérez, Miguel D’Agostino y Toni Jiménez, así como las incorporaciones más recientes, Sebastian Pochettino y Sylvia Tuyà, parte del cuerpo técnico de la selección de Estados Unidos.

“Mauricio y su equipo creen en el futuro del fútbol en Estados Unidos, y nuestro nuevo proyecto nos permite aprovechar los avances de la selección masculina (USMNT) y el impulso de U.S. Soccer”, declaró JT Batson, director ejecutivo y secretario general de U.S. Soccer.

“Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar nuestras ambiciones, que incluyen competir para ganar Copas Mundiales masculinas y lograr que el fútbol se convierta en el deporte más practicado en todas las comunidades. Me entusiasma enormemente que Mauricio y su equipo se hayan comprometido a colaborar con todos nosotros para realizar el arduo trabajo necesario para hacer realidad esas aspiraciones”, añadieron en un comunicado.

Committed to our future. ??



Mauricio Pochettino and @ussoccer have agreed on a new contract to continue as the #USMNT head coach through 2030! ??



?: https://t.co/Woluj2pyPh pic.twitter.com/PB0hqEQVar — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) August 3, 2026

U.S. Soccer explicó que el proyecto de Pochettino y el impulso a la selección masculina son posibles gracias a una donación importante del empresario Kenneth C. Griffin. También aportaron Scott Goodwin, Adam Freede y otros aliados comerciales.

La renovación del argentino era un hecho. La semana pasada lapresidenta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Cindy Parlow Cone, declaró a Apple TV que era cuestión de días hacerse oficial la noticia.

Pochettino llegó a la selección de Estados Unidos en 2024 tras la salida de Gregg Berhalter. El argentino tenía un contrato que finalizaba al término del Mundial 2026.

En los últimos dos años, el USA Team dejó muchas dudas futbolísticas en varios partidos amistosos de preparación para la Copa del Mundo.

No obstante, en el certamen ecuménico lideraron el Grupo D con victorias sobre Australia y Paraguay antes de derrotar a Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final.

Posteriormente, el equipo estadounidense cayó 4-1 ante Bélgica en octavos de final, quedando eliminado del torneo.

Los rumores sobre la salida de Pochettino de la selección de Estados Unidos tras el Mundial fueron una constante en el último año y medio. El estratega sudamericano llegó a soñar con fuerza para entrenar al Real Madrid, AC Milán e incluso un regreso al Tottenham en la Premier League.

Desde su llegada al banquillo del USMNT en septiembre de 2024, Pochettino acumula un registro de 18 victorias, dos empates y 11 derrotas en 31 partidos dirigidos.

Bajo su gestión técnica, el conjunto norteamericano firmó la mejor fase de grupos de su historia en la Copa del Mundo 2026 al conseguir tres triunfos y registrar 11 goles a favor, culminando su participación en los octavos de final del certamen internacional.



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