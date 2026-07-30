Mauricio Pochettino renovará con Estados Unidos: “Deberíamos anunciarlo en los próximos días”

A pesar del alud de rumores sobre su futuro deportivo, Mauricio Pochettino se mantendrá, salvo hecatombe, en el banquillo de la selección de Estados Unidos. Así lo informó la presidenta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Cindy Parlow Cone.

Cone afirmó que las negociaciones con Mauricio Pochettino para ampliar su contrato como entrenador del USMNT avanzan por buen puerto y en los próximos días ya se debería hacer el anuncio oficial de la renovación.

“Como ya hemos dicho, las conversaciones con Mauricio y su cuerpo técnico van muy bien (…) Creo que deberíamos tener algo que anunciar en los próximos días”, declaró Parlow Cone a Apple TV.

De acuerdo con la cadena ESPN, la federación de Estados Unidos desea contar con el entrenador argentino por un ciclo de cuatro años de cara al próximo Mundial de 2030 en España, Portugal y Marruecos.

Pochettino llegó a la selección de Estados Unidos en 2024 tras la salida de Gregg Berhalter. El argentino tenía un contrato que finalizaba al término del Mundial 2026.

En los últimos dos años, el USA Team dejó muchas dudas futbolísticas en varios partidos amistosos de preparación para la Copa del Mundo. No obstante, en el certamen ecuménico lideraron el Grupo D con victorias sobre Australia y Paraguay antes de derrotar a Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final.

Posteriormente, el equipo estadounidense cayó 4-1 ante Bélgica en octavos de final, quedando eliminado del torneo.

Los rumores sobre la salida de Pochettino de la selección de Estados Unidos tras el Mundial fueron una constante en el último año y medio. El estratega sudamericano llegó a soñar con fuerza para entrenar al Real Madrid, AC Milán e incluso un regreso al Tottenham en la Premier League.

En marzo, Pochettino coqueteó con el club blanco. En pleno aeropuerto de Barajas, en Madrid, fue cuestionado sobre la posibilidad de ser entrenador de los merengues.

El escenario no fue descartado. “Bueno. Todo a su tiempo. Los ‘timming’ en el fútbol son lo que dictan. El fútbol te va a llevar a donde el fútbol quiera, no a donde uno quiera”, dijo.

Sin embargo, el 16 de julio, Pochettino reveló a la Cadena Cope de España que tanto él como su cuerpo técnico estaban revisando la propuesta de la federación.

“Lo estamos evaluando, analizándolo”, dijo. “(La federación) me ha hecho una oferta para continuar y ya veremos. La próxima semana tomaremos una decisión”.

Desde su llegada al banquillo del USMNT en septiembre de 2024, Pochettino acumula un registro de 18 victorias, dos empates y 11 derrotas en 31 partidos dirigidos.

Bajo su gestión técnica, el conjunto norteamericano firmó la mejor fase de grupos de su historia en la Copa del Mundo 2026 al conseguir tres triunfos y registrar 11 goles a favor, culminando su participación en los octavos de final del certamen internacional.



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