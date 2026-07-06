Pochettino sobre su continuidad al frente de EE.UU.: “No es el momento de hablar de eso”

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, consideró que su equipo fue eliminado en octavos del final del Mundial porque “nunca” estuvo concentrado en el juego ante Bélgica, que lo goleó 4-1 este lunes en Seattle.

Al ser consultado sobre su continuidad al frente de Estados Unidos dijo: “Ahora se trata de descansar un poco, reflexionar, luego tener algunas conversaciones, y después veremos cuál es la decisión de la Federación y de nosotros”.

USA manager Mauricio Pochettino caught up with our @JennyTaft after the match pic.twitter.com/aQ8OMo9x2p — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

“Estoy muy feliz aquí. Hemos construido una buena relación, pero ahora no es el momento de hablar de eso”, expuso el DT argentino.

Falló la concentración

Al finalizar el duelo comentó: “Desde el principio todo el mundo vio que no conectamos con el partido, nunca estuvimos metidos en el partido. Ni siquiera cuando marcamos y logramos el 1-1, porque encajamos (otro gol) en la siguiente acción. Fue como si todo fuera muy duro desde el inicio”.

“Felicitar a Bélgica, fueron mejores que nosotros. Creo que no fue nuestro día, y eso no es buscar excusas ni buscar argumentos, porque no mostramos lo que normalmente el equipo puede mostrar, y esa es la realidad”, agregó.

El Team USA alineó de inicio a su goleador Folarin Balogun, a quien la FIFA permitió jugar pese a haber sido expulsado en la ronda anterior.

Pero fue superado desde el inicio por una Bélgica extramotivada que le asestó una dolorosa goleada frente a la mirada en el palco del jefe del órgano rector del balompié, Gianni Infantino.

“Creo que tenemos que aprender, ya que es un proceso de aprendizaje. Necesitamos analizar este partido y ver por qué no lo afrontamos de la misma manera que el resto del Mundial”, afirmó Pochettino, sin mencionar el caso de Balogun.

“En lo colectivo y en lo individual, por supuesto el principal responsable soy yo, y sí, tenemos que ver y revisar lo que hicimos, porque no fue el rendimiento ni la forma en que normalmente sabemos jugar”, apuntó.

Con la eliminación de Estados Unidos, se despiden todos las selecciones de la Concacaf.

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