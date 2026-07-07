Pochettino tras eliminación de EE.UU. del Mundial 2026: “Estoy decepcionado porque metieron la política y manipulación”

El sueño americano de Mauricio Pochettino y la selección de Estados Unidos llegó a su fin de forma estrepitosa tras caer 1-4 ante Bélgica en el Lumen Field de Seattle. Tras la eliminación del Mundial 2026, el director técnico argentino no se mordió la lengua ni ocultó su decepción.

En rueda de prensa, con la sangre caliente y el dolor de la humillación, Pochettino se despachó ante los micrófonos y no ocultó su molestia y frustración contra quienes politizaron a la selección, según su percepción.

“Estoy muy frustrado y muy decepcionado con gente que se supone que debería entender la situación y ha mezclado las cosas”, dijo Pochettino.

“Me siento muy decepcionado de demasiada gente porque mezclan las cosas, porque meten la política y manipulación”, agregó el técnico argentino.

"ESTOY DECEPCIONADO". ?



Mauricio Pochettino reaccionó a la polémica por el caso Balogun y criticó la mezcla entre fútbol y política.



Una declaración que seguirá dando de qué hablar. ?#BetssonSport #Pochettino #USMNT #Football pic.twitter.com/pdu7rovvwj — Betsson.sport LATAM (@betssonsport_es) July 7, 2026

Sin profundizar, Pochettino cuestionó el sentido de recibir insultos o amenazas en torno a decisiones técnicas. Recordó que su función era entrenar y que, si la normativa disciplinaria de la FIFA permitía contar con Folarin Balogun, “no había problema”.

Pochettino admite desconexión total del Team USA

Mauricio Pochettino reconoció que Estados Unidos “nunca estuvo concentrado” en el duelo de octavos ante Bélgica. El técnico sostuvo que, desde el primer minuto, su equipo quedó fuera de sintonía con el partido y jamás logró entrar en ritmo competitivo.

Según explicó, ni siquiera el empate parcial les permitió reaccionar: “Marcamos el 1-1 y en la siguiente acción volvimos a encajar. Todo fue muy duro desde el inicio”.

En este sentido, el seleccionador asumió la responsabilidad por el rendimiento colectivo e individual. El argentino incluso señaló que los jugadores deben “aprender y analizar por qué no se afrontó este partido como el resto del Mundial”.

Pochettino insistió en que el equipo no mostró su identidad futbolística habitual y que será necesario un proceso de revisión interna para entender lo ocurrido.

Finalmente, felicito a Bélgica por su superioridad. “Fueron mejores que nosotros. No fue nuestro día y no buscamos excusas”, indicó.

Estados Unidos quedó fuera del Mundial tras caer 1-4 ante Bélgica en Seattle, con doblete de Charles De Ketelaere, goles de Hans Vanaken y Romelu Lukaku, y el descuento de Malik Tillman. La derrota dejó a la Copa del Mundo sin ninguna de las tres selecciones anfitrionas: Estados Unidos, México y Canadá.



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