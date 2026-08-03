Retiran 178 mil cobijas eléctricas OCTROT tras provocar incendios y lesiones

Miles de consumidores en Estados Unidos deberán dejar de usar de inmediato ciertas cobijas y mantas eléctricas de la marca OCTROT, luego de que autoridades federales anunciaran un retiro masivo por riesgos de incendio, quemaduras y descargas eléctricas. La medida afecta a alrededor de 178,000 productos comercializados principalmente a través de Amazon.

La Comisión para la Seguridad de los Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) informó que el retiro fue ordenado después de detectar un problema en el cable eléctrico de las cobijas, el cual puede desprenderse y provocar un incendio o generar una descarga eléctrica.

¿Cuál es el problema con las cobijas?

De acuerdo con la CPSC, el cable de alimentación puede separarse del producto y prenderse fuego, lo que representa un riesgo de lesiones graves o muerte por peligros de incendio, quemaduras y descargas eléctricas.

Hasta el momento, el fabricante ha recibido 555 reportes de consumidores que señalaron que las cobijas comenzaron a derretirse, emitir chispas o sacar humo durante su uso.

Como consecuencia de esas fallas, se registraron 27 incendios y al menos 15 personas sufrieron lesiones relacionadas con quemaduras o descargas eléctricas.

¿Qué productos están incluidos en el retiro?

El retiro abarca aproximadamente 178,000 cobijas y mantas térmicas de la marca OCTROT fabricadas en China.

Los productos fueron vendidos exclusivamente a través de Amazon entre agosto de 2021 y diciembre de 2025, con precios que oscilaban entre $40 y $60.

Los consumidores pueden identificar los artículos afectados revisando el empaque, donde aparecen los siguientes números de modelo:

-OCT-5060

-OCT-5062

-OCT-6248

-OCT-7284

-OCT-8490

La Comisión indicó que cualquier producto con esas referencias debe dejar de utilizarse inmediatamente.

Qué deben hacer los consumidores

La CPSC recomienda suspender el uso de las cobijas eléctricas de forma inmediata y solicitar un reembolso completo al fabricante.

Para obtener la devolución del dinero, los propietarios deberán inutilizar el producto desconectando el cable eléctrico y cortándolo por la mitad.

Posteriormente, tendrán que tomar una fotografía que demuestre que la cobija quedó inutilizada y enviarla al correo electrónico OctrotRecall@gmail.com.

Una vez completado ese proceso, el fabricante gestionará el reembolso correspondiente.

Autoridades piden actuar de inmediato

Las autoridades enfatizaron que el riesgo no debe subestimarse debido al número de incidentes ya reportados.

Los cientos de casos de sobrecalentamiento registrados y los incendios confirmados llevaron a emitir el retiro preventivo para evitar nuevos accidentes.

La CPSC también recordó que el número oficial de este retiro es 26-652, dato que puede servir a los consumidores para confirmar si su producto forma parte de la campaña de seguridad.

Quienes tengan una cobija o manta eléctrica OCTROT adquirida durante el periodo señalado deben verificar el número de modelo y seguir las instrucciones del retiro antes de volver a conectar el aparato, ya que continuar utilizándolo podría aumentar el riesgo de incendio o lesiones graves.

Sigue leyendo:

– Retiran más de 120,000 refrigeradores por riesgo de incendio: cómo saber si el tuyo está afectado

– Retiran mezcla para helado de Dairy Queen por presencia de metal en Nueva York y otros estados

– Retiran medicamento para el hipotiroidismo en EE.UU.: la FDA alerta por lotes de levotiroxina con menor potencia