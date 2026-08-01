Retiran más de 120,000 refrigeradores por riesgo de incendio: cómo saber si el tuyo está afectado

Más de 120,000 refrigeradores retro de la marca Galanz vendidos en Home Depot y Amazon fueron retirados del mercado en Estados Unidos después de que las autoridades los relacionaran con 34 incendios y una muerte. Si compraste uno entre 2019 y 2022, revisa el modelo y la etiqueta trasera para confirmar si tu aparato forma parte de esta medida y conoce los pasos para solicitar una reparación gratuita a domicilio.

Estos artículos, que en su momento tuvieron un costo de entre $330 y $520 dólares, fueron retirados el 30 de julio de 2026 tras vincularse más de 30 incidentes. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC) confirmó que el defecto puede seguir presente en algunas unidades que siguen en funcionamiento en miles de cocinas de todo el país, con un grave riesgo de provocar un accidente.

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De acuerdo con la autoridad, el defecto identificado no se limita a un mal funcionamiento del aparato, sino que los componentes eléctricos internos pueden hacer cortocircuito e incendiarse mientras el aparato está en uso normal, de noche o con la casa vacía.

El defecto que ya causó una muerte confirmada

De acuerdo con el aviso oficial de la CPSC, se han reportado 34 incendios vinculados a estos aparatos y uno de ellos derivó en una muerte. El fabricante es Zhongshan Galanz, de China, importada por Home Depot y Galanz Americas Limited Company.

“Un reporte de WGN-TV detalló que “los reguladores están al tanto de más de 30 incendios, incluyendo uno que resultó en una muerte”, y recomendaron a los propietarios desconectar el aparato de inmediato. De hecho, el propio fabricante establece este requisito como obligatorio antes de solicitar cualquier reparación.

Cómo saber si tu refrigerador está en la lista de riesgos

La identificación del aparato depende de dos datos impresos en la misma etiqueta, ubicada en la esquina superior izquierda de la parte trasera de la unidad.

Los modelos incluidos en el retiro son: BCD-215V-62H, GLR76TRDER, GLR76TBKER, GLR76TBEER y GLR76TWEER. Solo están afectadas las unidades con códigos de fecha de diciembre de 2018 a diciembre de 2020, impresos en formato AAAAMM junto al nombre ‘Galanz’ y el número de modelo.

Marca: Galanz (etiqueta visible en la parte trasera superior izquierda)

Modelos: BCD-215V-62H, GLR76TRDER, GLR76TBKER, GLR76TBEER, GLR76TWEER

Código de fecha afectado: diciembre 2018 a diciembre 2020

Canales de venta: Home Depot (tiendas y en línea) y Amazon.com

Qué hacer si tienes uno de estos refrigeradores en casa

La instrucción de la CPSC es directa: desconectar el aparato de la corriente y dejar de usarlo de inmediato, incluso antes de contactar a la empresa. Mantenerlo en operación “hasta que llegue el técnico” no es una opción segura según el propio aviso.

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Después de desconectarlo, el siguiente paso es contactar a Galanz para agendar una reparación gratuita a domicilio con un técnico calificado. La empresa habilitó tres canales para este trámite:

Teléfono: 888-462-0579, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. ET

Correo electrónico: customerservice@galanzamericas.com

Sitio web: GalanzRetroFridgeRecall.expertinquiry.com o galanz.com/us, sección ‘Product Recalls’

Para consumidores que prefieran verificar directamente con la autoridad federal, la línea de la CPSC opera al 800-638-2772.

¿Por qué este retiro es distinto a otros de electrodomésticos?

Muchos retiros de productos terminan en un reembolso o cupón sin mayor urgencia práctica. Este caso es diferente: el riesgo es de incendio activo dentro del hogar, no un defecto cosmético o de rendimiento.

Para las familias con recursos limitados, que suelen comprar electrodomésticos usados en mercados locales o entre conocidos, el riesgo aumenta porque el historial de compra original no suele acompañar al aparato. Revisar la etiqueta física, sin depender del recibo, es la única forma confiable de confirmar si el refrigerador está en la lista.

Este no es el único caso reciente de refrigeración con alertas de la CPSC: la agencia también ha emitido retiros paralelos de minirefrigeradores de otras marcas por riesgos similares de sobrecalentamiento.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el retiro del mercado de refrigeradores Galanz

¿Cuántos refrigeradores fueron retirados y por qué marca?

Se retiraron más de 120,000 unidades de refrigeradores retro de la marca Galanz, fabricados por Zhongshan Galanz e importados por Home Depot y Galanz Americas.

¿Cómo sé si mi refrigerador Galanz está afectado?

Revisa la etiqueta blanca en la esquina superior izquierda de la parte trasera del aparato: debe coincidir con uno de los cinco modelos listados y tener un código de fecha entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020.

¿Qué debo hacer si mi refrigerador está en la lista de retiro?

Desconéctalo de la corriente de inmediato y contacta a Galanz al 888-462-0579 o por correo para agendar una reparación gratuita a domicilio.

¿Dónde se vendieron estos refrigeradores?

Se vendieron en tiendas Home Depot en todo el país y en Amazon.com, entre enero de 2019 y septiembre de 2022, a precios de $330 a $520 dólares.

¿La reparación tiene algún costo para el consumidor?

No. Galanz ofrece la reparación a domicilio de forma gratuita a través de un técnico calificado, una vez que el consumidor agenda la cita.

Conclusión

Mientras la CPSC continúa recibiendo reportes de incidentes, el número de 34 incendios documentados podría no ser definitivo si las unidades siguen funcionando en hogares que no revisaron la alerta.

Para cualquier familia con un refrigerador retro Galanz comprado en ese periodo, el margen entre un cortocircuito y un incendio real puede medirse en minutos si no revisan la etiqueta.

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