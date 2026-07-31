Retiran mezcla para helado de Dairy Queen por presencia de metal en Nueva York y otros estados

Un total de 74 cajas de la mezcla para helado de chocolate bajo en grasa DQ han sido retiradas del mercado en cuatro estados del país, incluido Nueva York, por riesgo de contaminación con virutas de metal, según un reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

La mezcla para helado de chocolate de DQ se distribuyó en cajas con bolsas de cinco galones a los restaurantes Dairy Queen de Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania.

Alerta de la FDA: calificación de riesgo Clase II y consecuencias para la salud

Se trata de un retiro voluntario iniciado el 21 de mayo e informado por la empresa Galliker Dairy Co., Inc., de Altoona, Pensilvania, a la FDA. La agencia calificó la medida como “Clase II”, lo que implica un riesgo elevado para la salud, ya que el consumo del alimento “puede causar consecuencias adversas para la salud, temporales o médicamente reversibles”.

Detalles del producto afectado: presentación y empaque de DQ Mix Choc

La más reciente actualización de la FDA, publicada el 29 de junio, detalla la descripción del producto DQ Mix Choc en su presentación de bolsa de 5 galones (equivalente a 18.9 litros).

Este tipo de producto se utiliza para surtir las máquinas de helado suave, siendo un ingrediente clave para los productos que contienen helado de chocolate. Galliker Dairy inició el retiro tras encontrar material extraño, específicamente virutas de metal.

Canales de atención al cliente y estado actual de la alerta alimentaria

La FDA advierte que el retiro finalizó, por lo que se estima que los restaurantes Dairy Queen ya no están sirviendo el producto.

Para atender dudas o inquietudes, la empresa Galliker Dairy habilitó la línea de atención al público 814-266-8702, así como su sitio web oficial.

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