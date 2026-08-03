Ferran Torres deja su futuro en el aire: “Estoy esperando tomar la decisión correcta”

El atacante del FC Barcelona, Ferran Torres, sembró dudas sobre su continuidad en la plantilla azulgrana durante el presente mercado estival al manifestar que evalúa las opciones para tomar “la decisión correcta”, en un escenario que apunta a una ampliación contractual con el club catalán o a un eventual traspaso al Paris Saint-Germain.

“Tengo contrato (hasta el 30 de junio de 2027) con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé”, señaló el internacional español durante una entrevista concedida al espacio Today Show de la cadena estadounidense NBC.

Al ser cuestionado sobre cuál sería la entidad de sus sueños para continuar su trayectoria deportiva, el extremo valenciano eludió dar nombres concretos, haciendo gala de la misma soltura con la que firmó el tanto decisivo que le otorgó a España la Copa del Mundo: “Mi sueño es ser feliz”, zanjó el futbolista ante las cámaras de la televisión norteamericana.

Ferran Torres, quien apura sus últimos días de descanso tras la disputa del certamen internacional, no se incorporará a la disciplina de trabajo del conjunto dirigido por el cuerpo técnico culé hasta la próxima semana para dar inicio a sus exámenes médicos y entrenamientos de pretemporada.

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