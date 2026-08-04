Hombre salta desnudo del puente de Brooklyn con una mochila como “paracaídas” y sobrevive

Un hombre de 44 años sobrevivió después de lanzarse desnudo desde el puente de Brooklyn, en Nueva York, mientras sostenía una mochila sobre la cabeza como si fuera un paracaídas improvisado. El inusual episodio ocurrió la tarde del domingo y fue captado por varios testigos, cuyas grabaciones se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El protagonista fue identificado por las autoridades como Galymzhan Abaildayev, quien alrededor de las 2:30 p.m. (ET) escaló la torre norte del emblemático puente, del lado de Manhattan, ante la mirada de decenas de peatones y turistas que observaban con preocupación la escena.

De acuerdo con la Policía de Nueva York, el hombre colocó varias banderas en la parte superior de la estructura antes de quitarse la ropa y lanzarse al vacío. Entre ellas se encontraba la bandera de Kazajistán, además de una manta con diversas inscripciones cuyo contenido no fue revelado por las autoridades.

Los videos difundidos en las redes sociales muestran el momento en que Abaildayev se arroja hacia el East River sujetando la mochila, aparentemente con la intención de utilizarla como un improvisado paracaídas. La caída generó alarma entre quienes se encontraban en la zona y provocó un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

La Policía intentó evitar el salto

Antes de que ocurriera el salto, agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia de la Policía de Nueva York permanecieron varios minutos intentando persuadir al hombre para que descendiera de la torre del puente. Sin embargo, sus esfuerzos no tuvieron éxito y finalmente, el sujeto decidió lanzarse al agua.

Tras impactar en el East River, Abaildayev fue rescatado por agentes de la Unidad Portuaria de la policía y trasladado al hospital NYC Health + Hospitals Bellevue, donde quedó internado. Pese a la altura de la caída, las autoridades informaron que permanece estable y fuera de peligro.

Las torres de suspensión del puente de Brooklyn tienen una altura aproximada de 85 metros, lo que hace aún más sorprendente que el hombre haya sobrevivido al impacto. Especialistas recuerdan que este tipo de acciones representan un riesgo extremo y pueden tener consecuencias fatales.

Los cargos que enfrenta

El lunes, la Policía de Nueva York informó que Abaildayev fue acusado de imprudencia temeraria, realización de grafitis, exhibicionismo público, allanamiento y alteración del orden público.

El cargo más grave corresponde a la imprudencia temeraria en segundo grado, contemplado en el artículo 120.20 del Código Penal de Nueva York. Se trata de un delito menor de clase A que puede ser castigado con hasta 364 días de prisión, además de una multa de hasta $100 dólares, libertad condicional por un máximo de 3 años y la imposición de trabajos comunitarios.

Las demás acusaciones, entre ellas allanamiento, exhibicionismo público, alteración del orden público y realización de grafitis, suelen derivar en sanciones menos severas, aunque también pueden incluir multas y penas de cárcel de corta duración, dependiendo de las circunstancias del caso.

En el caso específico de los grafitis, la legislación del estado de Nueva York contempla además la obligación de cubrir los costos por los daños ocasionados a la propiedad pública. A ello podría sumarse el gasto generado por el operativo desplegado por la Policía de Nueva York, la Unidad Portuaria y los equipos de emergencia que participaron en el rescate.

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