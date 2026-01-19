Demanda contra NY: Niña de 13 años salta del puente de Brooklyn tras negligencia institucional

La ciudad de Nueva York separó a una niña con problemas de salud mental de 13 de su familia y no vigilaron a la menor que escapaba repetidamente de sus hogares de acogida, hasta que se quitó la vida saltando del puente de Brooklyn.

En un intento por ocultar las fallas, la Administración de Servicios para Niños presuntamente retrotrajo registros e informes luego de la muerte de la jovencita, aseguró la traumatizada familia en una demanda.

“ACS mató a Jade Smith”, declaró Terri Nimmo, madre de la niña en los documentos legales.

En los 20 meses que la ACS presuntamente asaltó a la familia Nimmo, quienes perdieron su hogar, sus trabajos y a su hija de 13 años.

Un año después del suicidio de Jade en enero de 2023, un trabajador social hizo una visita sin previo aviso a la casa de la familia en Brooklyn y, sin percatarse, preguntó si su hija estaba “fuera por el momento”, expresó la madre en el litigio.

La madre “tuvo pesadillas y ataques de pánico por esta cruel interacción durante semanas”.

Jadre era “una niña extremadamente talentosa, creativa y apasionada” y una “artista prolífica, siempre dibujando y pintando”, manifestaron sus parientes en la demanda ante la Corte Federal de Brooklyn contra la ciudad y varios trabajadores de ACS.

Pero padecía de graves problemas de salud mental, incluido trastorno de estrés postraumático, trastorno de identidad disociativo y depresión, que necesitaron numerosas estadías en el hospital desde que tenía 9 años.

Aparentemente, la menor alucinó con una “figura negra” sin rostro que la seguía a la escuela y se despertaba gritando en medio de la noche, convencida de estar llena de insectos, consta en los documentos legales. A los 12 años, había tratado de quitarse la vida varias veces. El presunto delirio cambió el curso de la vida de la familia.

En julio de 2022, su hija mayor le dijo a su madre que alguien entró en su habitación en la noche y le tocó los senos y los glúteos, y después afirmó que su padrastro, cuyo empleo como guardia de seguridad nocturno lo sacaba a altas horas de la madrugada, era el responsable, señala la demanda.

Nimmo informó al padre biológico y al padrastro de la niña, indicando que la menor dijo que había estado soñando con un joven del que estaba enamorada cuando sucedió el supuesto abuso.

Pero semanas después, Jade repitió la misma acusación a un amigo, quien se lo contó a su padre. Este se puso en contacto con la ACS, informó New York Post.

Los trabajadores sociales se presentaron ese mismo día, lanzando a la familia al infierno, aseguraron.

“ACS no contactó al terapeuta, psiquiatra, amigos ni vecinos de Jade. No revisó su historial médico”, declaró la familia en la demanda. “Ni siquiera intentó confirmar qué medicamentos le recetaron ni qué conversó con su terapeuta en una cita a la que asistió después del presunto incidente”.

En septiembre de 2022, los empleados sociales se presentaron en el Tribunal de Familia de Brooklyn y presentaron una solicitud por negligencia acusando al padrastro, Richard Nimmo, de abusar de Jade, pero no incluyeron el historial de salud mental “extenso” de las niñas “ni ningún otro hecho relevante”, aseguró la familia.

“Y así comenzó el desmantelamiento sistemático por parte de ACS de toda fuente de amor, seguridad y consuelo en la joven vida de Jade”.

A la niña en cuestión la pusieron con uno de sus abuelos, que vivía en una residencia de una sola habitación y no podía cuidar de la menor, que cada vez se encontraba más inestable mentalmente. Se fugó de la residencia muchas veces.

Por otro lado, la familia se dividió, quedando dos hermanos con la madre, pero el padrastro ordenó mantenerse alejados.

Los registros de la agencia eran “ridículamente inexactos e incompletos”, no mencionaban las alucinaciones ni los intentos de fuga, mientras los trabajadores sociales “desestimaron” las preocupaciones de Nimmo sobre la seguridad de su hija, argumentó la familia.

Jade fue puesta en otro hogar de acogida. Nimmo vio a su hija por última vez el día de Navidad de 2022.

“Tan pronto como Jade vio a su madre, corrió a sus brazos y le dijo cuánto la amaba”, de acuerdo con la demanda.

Dos semanas después, el 15 de enero, la niña escapó de ese hogar de acogida. Al día siguiente, su cadáver fue hallado en el East River, dice la demanda.

Ese mismo día, ACS incorporó inmediatamente “notas retroactivas del caso” en sus registros e “intensificó drásticamente sus intrusiones, aparentemente desesperada por justificar de algún modo retroactivamente sus acciones al separar a la familia”, explicó Nimmo.

Posteriormente, la agencia contactó por primera vez al terapeuta de Jade desde hacía mucho tiempo, a la vez que los trabajadores sociales interrogaron varias veces a los maestros y al consejero vocacional de su hermano sobreviviente en busca de signos de negligencia, apuntó la familia de Jade.

La tardía investigación de la madre se alargó por más de un año, obligando a la familia a convertir en su “trabajo de tiempo completo” responder a las demandas de la agencia.

Ninguno de los padres pudo mantener su trabajo. En pocos meses, la pareja perdió no solo su trabajo, sino también el lugar donde vivían. Se mudaron a un albergue, de acuerdo con lo que afirma la demanda.

En febrero de 2024, un juez de un tribunal de familia absolvió a los padres de Jade de cualquier irregularidad, denominando las acusaciones de abuso de “extremadamente difíciles de creer” y describiendo a la madre como “atenta como un padre podría haber sido a las considerables necesidades de salud mental de Jade”.

“Habrá un ajuste de cuentas”, expresó la familia, que exige una indemnización no especificada.

“La seguridad y el bienestar de los niños y jóvenes de la ciudad de Nueva York es nuestra máxima prioridad. La pérdida de Jade Smith es una terrible tragedia. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia“, declaró un portavoz en un comunicado.

Sigue leyendo:

• Luego de 220 años enfrentando epidemias mortales NYC trata de entender la grave crisis de desesperanza juvenil

• Joven abatido al enfrentar a la policía con navaja en hogar en Queens, Nueva York: familia rechaza versión oficial

• Alumna de 14 años murió en prestigiosa escuela privada cerca de residencia del alcalde de Nueva York