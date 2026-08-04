ICE ocultó pruebas de la muerte del mexicano Salgado en Houston, según Caucus Hispano

El Caucus Hispano del Congreso acusó este martes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de haber ocultado pruebas relacionadas con la muerte a tiros del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, durante un operativo federal ocurrido el 7 de julio en Houston.

Los congresistas sostuvieron que las autoridades federales también impulsaron una versión que desacreditó al trabajador mexicano después de su muerte. Las conclusiones fueron presentadas tras una audiencia paralela celebrada por el Caucus Hispano el 24 de julio en Houston.

“Agentes federales mataron a un hombre que se dirigía al trabajo, ocultaron las pruebas y funcionarios de la administración encabezaron una campaña de desprestigio contra Lorenzo Salgado Araujo”, concluyeron los representantes.

Salgado se encontraba en una camioneta con su hermano y otros dos trabajadores cuando agentes de ICE interceptaron el vehículo. El hombre se dirigía a su trabajo cuando ocurrió el enfrentamiento que terminó con su muerte.

La versión inicial proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo del que depende ICE, señalaba que los agentes intentaban detener a un migrante en situación irregular como parte de un operativo.

No era droga

Uno de los elementos utilizados por las autoridades para justificar la intervención fue una sustancia blanca localizada en el salpicadero del vehículo.

Según los congresistas, un agente del FBI presentó una orden de registro en la que describía esa sustancia como una posible droga similar a la metanfetamina.

Sin embargo, los representantes del Caucus Hispano afirmaron que los análisis realizados por el Departamento de Seguridad Pública de Texas no detectaron narcóticos.

La Fiscalía del condado de Harris, según el comunicado de los legisladores, confirmó además que la sustancia correspondía a polvo de electrolitos, utilizado por Salgado para mantenerse hidratado mientras trabajaba.

Ese resultado contradice, de acuerdo con los congresistas, una de las afirmaciones utilizadas inicialmente para describir lo ocurrido y cuestiona la caracterización de Salgado presentada por las autoridades después del tiroteo.

El Caucus Hispano también denunció la ausencia de las principales agencias federales involucradas en el caso durante la audiencia realizada en Houston.

Los congresistas Adriano Espaillat y Sylvia García, entre los participantes, invitaron a representantes de ICE, DHS y FBI para que ofrecieran su versión de los hechos ante la audiencia.

Las tres agencias, sin embargo, declinaron participar, según informó el Caucus Hispano.

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