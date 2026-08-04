Justicia bloquea la ley de Nueva York que obligaba a los agentes de ICE a mostrar el rostro

Una jueza federal emitió una orden judicial preliminar contra la ley del estado de Nueva York que prohíbe a los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el uso de mascarillas y les exige mostrar algún documento que los identifique.

La jueza concedió parcialmente la medida cautelar preliminar al indicar que las “leyes estatales sobre el uso de mascarillas y la identificación regulan directamente a los funcionarios federales en violación de la Cláusula de Supremacía”.

“La jurisprudencia consolidada establece que las autoridades federales, y no las estatales, son las que elaboran las políticas que rigen la aplicación de las leyes federales de inmigración”, declara la jueza Mae D’Agostino.

Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la gobernadora Kathy Hochul emitieron un comunicado luego de que la jueza denegara la petición del gobierno federal de una orden judicial preliminar que bloqueara la prohibición de Nueva York de que los agentes de la policía local y del ICE utilicen mascarillas.

Asimismo, en su dictamen, D’Agostino se negó a bloquear la ley independiente de Nueva York que prohíbe los acuerdos locales de aplicación de la ley en materia de inmigración, informó ABC 7 NY.

“La prohibición de los acuerdos 287(g) en Nueva York es legal y mantendrá seguras las comunidades”, explicaron la fiscal y la gobernadora.

En el comunicado de James y Hochul dijeron lo siguiente: Las fuerzas del orden locales deben centrarse en asuntos locales, y los contribuyentes neoyorquinos no deberían tener que costear ninguna colaboración con ICE. Si bien el tribunal suspendió la aplicación de la prohibición del uso de mascarillas en Nueva York, mantenemos nuestra firme convicción de que los agentes enmascarados no hacen que Nueva York sea más segura, y nuestras oficinas están evaluando todas las opciones legales en este momento.

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