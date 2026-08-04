Muchos millennials dicen que no cuidarán a sus padres boomers; la realidad financiera podría obligarlos a hacerlo

El envejecimiento de la generación boomer está complicando la planeación de las finanzas familiares por un factor muy concreto: el costo de los cuidados durante periodos prolongados.

Aunque en redes sociales muchos afirman que no asumirán el cuidado de sus padres, las cifras muestran una tendencia creciente: los millennials ya se están haciendo cargo de los cuidados de sus familiares en Estados Unidos.

Además del aumento de longevidad entre la generación boomer, los millennials ya arrastran rentas elevadas, deudas educativas y un costo de vida que sigue presionando sus finanzas. Aunque en redes sociales muchos afirman que no asumirán el cuidado de sus padres, las cifras muestran una tendencia creciente en cómo se tienen que hacer cargo de los cuidados de sus familiares en Estados Unidos.

La conversación volvió a cobrar fuerza cuando un antiguo hilo de Reddit resurgió en redes sociales con mensajes de millennials que aseguraban que no cuidarían a sus padres boomers. Sin embargo, la realidad es cruda: el aumento de los costos del cuidado, la escasez de profesionales y el agotamiento del patrimonio de muchos adultos mayores están trasladando esa responsabilidad a las familias.

Lo que dicen los millennials y lo que ocurre en la vida real

En redes sociales, los jóvenes se dicen hartos de lidiar con sus costos de vivienda, la deuda estudiantil y un sistema de seguridad social debilitado que no asume el cuidado de padres que, según ellos, “tomaron malas decisiones”. Los datos sobre cuidados familiares muestran otra realidad.

Según el Population Reference Bureau, el número de adultos mayores que tienen que ser cuidados por sus familiares creció 32% entre 2011 y 2022, pasando de 18.2 millones a 24.1 millones. Los hijos adultos se mantienen como el grupo más grande de cuidadores familiares con el 40.7%. En otras palabras: aunque en Reddit se quejan de la situación, en la mayoría de los casos se hacen cargo, aunque afirmaron que se negarían a hacerlo.

Hogares multigeneracionales: más convivencia, más obligaciones

Se calcula que más de 66 millones de personas (casi uno de cada cuatro habitantes en Estados Unidos) viven en hogares donde conviven al menos tres generaciones. Pew Research señala que este fenómeno se debe principalmente a necesidad económica (rentas altas, salarios estancados, costo de la vida) más que a razones de “devoción familiar”.

En términos prácticos, los cuidados cotidianos que implican desde acompañar a citas médicas hasta ayudar con tareas básicas, se intensifican, no desaparecen. Para muchas familias hispanas, donde es común la convivencia multigeneracional, la presión económica y emocional se intensifica.

Menos hermanos, más distancia y escasez de cuidadores pagados

La periodista Federica Cocco, del Washington Post, explicó en una entrevista que uno de los factores detrás de esta crisis es el tamaño de las familias. “Mi abuela tuvo seis hijos. La están cuidando ahora en rotación. Mi madre tiene dos hijos, y yo misma solo tengo dos”, señaló. Menos hermanos significa menos personas con quien compartir el cuidado.

A esto se suma que los adultos viven hoy más que en generaciones anteriores, así como una escasez documentada de trabajadores de cuidado pagado. Esto empuja a que la responsabilidad recaiga en la familia, incluso sin que quiera asumirla.

Ahorros que se evaporan en cuidados de larga duración

El problema se agrava porque los instrumentos de ahorro y planificación están alcanzando menos. Cocco relató el caso de Conrad Miles, un hombre que había ahorrado $200,000 dólares para su retiro y que, según su hija, “hizo todo bien”. Sin embargo, llegó a los 93 años con apenas $30,000 dólares, que apenas alcanzarán para unos meses de estadía en un centro de asistencia.

De acuerdo con el Center for Retirement Research de Boston College, cerca del 20% de los estadounidenses necesitará cuidados de larga duración de alta intensidad durante más de tres años. Esos años extra de vida, con atención constante, consumen el patrimonio que antes se imaginaba como “herencia” y lo transforman en un fondo de emergencia para sobrevivir.

La herencia prometida se reduce a 40 centavos por dólar

Durante años se habló también de que la transferencia de bienes de los boomers a sus hijos y nietos sería la “mayor de la historia”. La realidad está siendo distinta por factores como los años de retiro, los gastos médicos, la deuda y los impuestos.

Un análisis de Realtor.com con datos de Visa Business and Economic Insights indica que los boomers poseen alrededor de $93 billones de dólares en activos. Sin embargo, solo unos $36 billones llegarían a una herencia a la Generación X o los millennials en los próximos 20 años. Eso equivale a que los hijos recibirían apenas alrededor de 39 centavos por cada dólar que sus padres tienen hoy en su patrimonio.

“El hogar suele ser el último activo que queda en la jubilación”, indicó Evan Mills, asesor financiero asociado en Scholar Advising. “A menudo se convierte en un fondo de emergencia para el retiro antes de llegar a ser la herencia de los hijos”, advirtió.

Para muchas familias, el cuidado no será opcional

En términos prácticos, para la comunidad hispana que vive en Estados Unidos, esta combinación de boomers que viven más años, con ahorros que se consumen en cuidados y viviendas, así como adultos con ingresos presionados, el cuidado de padres mayores difícilmente será una decisión voluntaria.

Si el Seguro Social y los ahorros no alcanzan, alguien tendrá que cubrir la diferencia

Si no hay suficientes cuidadores profesionales, será la familia quien llene ese vacío

Si la casa se convierte en “fondo de emergencia”, la herencia en efectivo o propiedad que se imaginaba puede esfumarse

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el cuidado de padres boomers

¿Cuántos boomers están entrando en edad avanzada en 2026?

Este año, alrededor de 4 millones de boomers cumplen 80 años, como parte de una generación de unas 76 millones de personas que necesitarán cada vez más cuidados.

¿Quién brinda la mayoría del cuidado a adultos mayores hoy?

Los hijos adultos representan cerca de 40.7% de los cuidadores familiares de adultos mayores; el número total de cuidadores familiares pasó de 18.2 a 24.1 millones entre 2011 y 2022.

¿Cuánto patrimonio boomer podría perderse antes de llegar a los hijos?

Se estima que de unos $93 billones de dólares en activos, solo alrededor de $36 billones llegarán a herederos en las próximas dos décadas, quitando gastos de retiro, deuda, impuestos y comisiones.

¿Qué pueden hacer las familias para prepararse?

Hablar temprano sobre planes de cuidado, revisar seguros de cuidados de larga duración, entender qué parte del patrimonio podría destinarse a salud y vivienda, y no contar con la herencia como tabla de salvación.

¿Es real que los millennials no cuidarán a sus padres?

Las encuestas y las redes reflejan frustración, pero las cifras de cuidado familiar muestran que ya están haciéndolo, muchas veces sin apoyo suficiente y con impacto directo en sus propias finanzas.

Conclusión

El choque entre millennials cansados que prometen en redes “no cuidar a sus padres” y la realidad de boomers que envejecen con ahorros finitos no se resolverá con quejas en redes sociales, sino en la sala, la cocina y el estado de cuenta de millones de hogares.

Si las familias no empiezan a planear cómo se pagarán sus cuidados de la vejez, el resultado será una generación que no solo cuida más de lo que dijo, sino que recibirá mucho menos de lo que esperaron en algún momento como herencia.

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