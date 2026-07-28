Sinner, Alcaraz y Djokovic comandan la tercera edición del “Six Kings Slam” en Arabia Saudita

El torneo de exhibición de tenis “Six Kings Slam” celebrará su tercera edición entre el 21 y el 24 de octubre en Riad (Arabia Saudí), con la presencia confirmada de Jannik Sinner, que defiende título, además de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Alex de Miñaur.

Sinner, campeón de las dos ediciones hasta ahora disputadas, es uno de los grandes atractivos, así como un Alcaraz que no juega desde la gira de tierra, pero que ha sido subcampeón en las dos finales que se llevó el italiano.

Además del italiano, y reciente bicampeón de Wimbledon, estarán Alexander Zverev (2°), Carlos Alcaraz (3°), quien actualmente está preparando su regreso al tour, Novak Djokovic (5°) Alex De Miñaur (6°) y Taylor Fritz (10°).

De Miñaur es la única novedad del cartel, ya que sustituirá a Stefanos Tsitsipas, que no pasa por el mejor momento de su carrera. Cada jugador percibirá $1.3 millones de dólares tan solo por participar, sin la necesidad de ganar ni un solo partido.

Jannik Sinner. Carlos Alcaraz. Novak Djokovic. Alexander Zverev. Taylor Fritz. Alex de Minaur.



Six of the world's best men's tennis players. Three days of elite competition.



Six Kings Slam is LIVE only on Netflix, October 21?24. ? #SixKingsSlam pic.twitter.com/R19LZXmACa — Netflix (@netflix) July 28, 2026

Transmisión de Netflix

La edición de 2025 se transmitió íntegramente y en exclusiva a través de la plataforma “Netflix”, alcanzando los 325 millones de usuarios, según los datos del propio torneo.

Este año volverá a emitirse en una de las plataformas digitales más importantes y utilizadas del mundo. Se espera que el número de espectadores pueda superar la cifra de la pasada temporada.

Jannik Sinner, el campeón de la pasada edición, contó: “Estoy muy contento de regresar a Riad para defender de nuevo mi título en el Six Kings Slam. Es un gran torneo con una atmósfera fantástica, y estoy deseando competir este mes de octubre”. El número uno parte como el máximo favorito para hacerse con el trofeo, principalmente por las condiciones en las que se juega.

“Me ilusiona mucho volver a Riad para disputar otro Six Kings Slam. El ambiente es siempre increíble y es un privilegio formar parte de un evento tan único junto a algunos de los mejores jugadores del mundo”, aseguró Carlos Alcaraz, que a pesar de llevar varios meses fuera por lesión, disputará este torneo. Todo está previsto para que vuelva el mes de agosto.

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