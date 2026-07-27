Aryna Sabalenka y Novak Djokovic serán pareja en el dobles mixto del US Open 2026

El US Open 2026 confirmó oficialmente a las 16 parejas de tenistas que competirán en el doble mixto del Grand Slam norteamericano. Allí, además de algunos especialistas, habrá dúos de renombre como Novak Djokovic y Aryna Sabalenka, quienes encabezan la lista de nombres.

El serbio y la bielorrusa serán la pareja N°1 del torneo, que dará comienzo el 25 de agosto y se jugará solamente en dos días, sirviendo de antesala a la disputa del cuadro principal de singles y dobles.

Seguido de ellos estarán Alexander Zverev con Taylor Townsend, Jack Draper con Jessica Pegula, Casper Ruud e Iga Swiatek y Frances Tiafoe con Leylah Fernández.

Otros nombres de peso que dirán presente son Elena Rybakina con Taylor Fritz, Flavio Cobolli junto a Belinda Bencic, Naomi Osaka con Kei Nishikori, Daniil Medvedev con Diana Shnaider, Andrey Rublev junto a Mirra Andreeva , Learner Tien con Amanda Anisimova y Félix Auger-Aliassime con Alexandra Eala.

Star-studded entry list! ?



These teams have officially entered into the 2026 US Open Mixed Doubles Championship presented by Vital Proteins. pic.twitter.com/MPKjgw74h0 — US Open Tennis (@usopen) July 27, 2026

Sara Errani y Andrea Vavassori defenderán su título

Los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori, especialistas en dobles, son los bicampeones defensores del título en el US Open y, como en 2025, necesitarán una ‘wild card’ porque no tienen un ranking individual destacado.

De hecho, el US Open recibió críticas el año pasado porque el nuevo formato excluía a especialistas en dobles como Errani y Vavassori, pero la realidad es que los dobles mixtos ganaron en interés y atención porque atrajeron a 78,000 aficionados y agotaron los dos días todas las entradas del Estadio Arthur Ashe.

Errani y Vavassori fueron la única pareja de dobles tradicionales en el torneo del año pasado. Este año hay más posibilidades si entra en liza el dúo Siniakova-Patten.

El formato del torneo será de partidos al mejor de tres sets, con sets a cuatro juegos, tiebreak en caso de empate a 4 y un supertiebreak a 10 puntos en lugar de un tercer set hasta las semifinales.

La final tendrá el sistema de puntuación estándar, con sets a seis juegos, tiebreak en caso de empate a 6 y supertiebreak final a 10 en una hipotética tercera manga.

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