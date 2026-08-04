Por ley, restaurantes de Nueva Jersey solo darán utensilios de plástico si los solicitas

Desde el 1 de agosto, los restaurantes de Nueva Jersey dejaron de incluir automáticamente cubiertos, popotes y paquetes de condimentos en los pedidos para llevar.

La nueva disposición, conocida como Skip the Stuff, busca reducir los desechos de plástico obligando a los clientes a pedir expresamente los artículos desechables que realmente necesiten.

Qué cambia para los pedidos para llevar

La ley prohíbe que los establecimientos coloquen de manera automática cuchillos, tenedores, cucharas, palillos, popotes y condimentos de un solo uso dentro de las bolsas de comida para llevar.

Los clientes todavía podrán obtener estos productos sin costo, pero deberán solicitarlos al restaurante.

La regla también se aplica a pedidos realizados mediante plataformas digitales como DoorDash, Uber Eats e Instacart, donde el usuario tendrá que seleccionar una opción para incluir utensilios o condimentos.

La medida fue firmada en enero por el entonces gobernador Phil Murphy y entró en vigor el 1 de agosto de 2026.

Restaurantes con mesas deberán usar utensilios lavables

Los establecimientos con capacidad para sentar al menos a 10 clientes también enfrentarán nuevas obligaciones.

Estos restaurantes deberán proporcionar utensilios reutilizables y lavables para quienes consuman alimentos dentro del local.

Además, los condimentos deberán servirse en botellas de tamaño completo o recipientes reutilizables, en lugar de paquetes individuales.

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey explicó que la intención es ayudar a los consumidores a reducir los desechos al tomar únicamente lo que realmente necesitan.

Según la dependencia estatal, aproximadamente 95% de los empaques de alimentos se desecha después de un solo uso, lo que introduce cantidades innecesarias de plástico en el medioambiente.

Escuelas y hospitales quedan exentos

La norma no se aplicará a todas las instituciones.

Las escuelas públicas y privadas desde kínder hasta el grado 12, los centros penitenciarios estatales y las instalaciones de atención médica están exentos.

Los restaurantes ubicados en patios de comida también contarán con una prórroga y no tendrán que cumplir la medida hasta el 1 de agosto de 2028.

Multas para los restaurantes que incumplan

Los establecimientos que infrinjan la ley recibirán una advertencia en la primera ocasión.

Una segunda violación podrá generar una multa de hasta $100 por día, mientras que cada incumplimiento posterior podrá ser sancionado con hasta $250 diarios.

Nueva Jersey ya había adoptado otras restricciones para disminuir los residuos.

En 2021 limitó el uso de popotes de plástico, y en 2022 prohibió las bolsas desechables de plástico y los recipientes de espuma de poliestireno para alimentos.

La nueva ley divide opiniones

La reacción en redes sociales ha sido mixta. Algunos usuarios consideran que la medida representa una restricción innecesaria.

“Lo siguiente será el papel higiénico en los baños públicos”, escribió una persona en X.

Otros respaldaron el cambio al considerar que muchos de estos artículos terminan en la basura sin utilizarse.

“¿Por qué no? La mayoría se tira a la basura sin siquiera usarse”, señaló otro usuario.

Nueva York implementó una ley similar en julio de 2023, por lo que Nueva Jersey se suma ahora a los gobiernos locales que buscan reducir los plásticos de un solo uso sin prohibirlos completamente.



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