Qué es la dieta que imita el ayuno y cómo protege tus riñones

¿Es posible obtener los beneficios de un ayuno sin dejar de comer? La dieta que imita al ayuno promete que sí. Esta consiste en un plan alimenticio diseñado para provocar en el organismo cambios similares a los del ayuno tradicional, pero permitiendo el consumo de pequeñas cantidades de alimentos.

La Fasting-Mimicking Diet (FMD) ha sido desarrollada por el doctor Valter Longo, profesor titular de Gerontología y Ciencias Biológicas y director del Instituto de Longevidad de la Universidad del Sur de California, junto a su equipo.

La idea es que durante cinco días seguidos la persona tenga una dieta basada principalmente en alimentos de origen vegetal, bajos en calorías, proteínas y carbohidratos, por ejemplo: frutos secos, aceitunas, sopas, verduras, infusiones, café sin azúcar entre otros.

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¿Cómo actúa la dieta FMD en el organismo?

La dieta FMD hace que se mantengan bajos los niveles de insulina y de mTOR, una vía biológica relacionada con el crecimiento celular, así lo explica el nefrólogo Jason Fung, especialista en ayuno intermitente y enfermedades renales.

Esto hace que el cuerpo cambie de un estado de crecimiento a uno de reparación y mantenimiento.

El experto asegura que “es un ayuno modificado que puede ser muy efectivo”. Incluso, considera que la dieta que imita el ayuno representa una alternativa más fácil de seguir que un ayuno completo con agua, ya que conserva buena parte de sus beneficios metabólicos sin exigir una restricción absoluta de alimentos.

¿Por qué podría beneficiar a los riñones?

“Cualquier tipo de enfermedad renal crónica podría mejorar con esta dieta que imita el ayuno y, por extensión, con cualquier tipo de ayuno”, asegura el doctor Fung. Asimismo, diversos estudios han llegado a la conclusión que esta dieta podría ayudar especialmente en las primeras etapas de la enfermedad renal crónica.

La razón es que logra disminuir la inflamación y favorecer los mecanismos naturales de reparación celular, esto hace que se reduzca el daño progresivo que sufren los riñones con el paso del tiempo.

Asimismo, los especialistas advierten que la FMD no sustituye los tratamientos médicos ni revierte el daño renal avanzado. Su uso debe realizarse bajo supervisión profesional, especialmente en personas con enfermedad renal, ya que las necesidades nutricionales cambian según la gravedad de cada caso.

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