¿Comer manzanas protege los riñones? Expertos lo aclaran

La manzana es una fruta muy versátil: es utilizada en desayunos, snack, postres, ensaladas y más. Por esta razón forma parte de la alimentación diaria de millones de personas en Estados Unidos, además de sus beneficios para la salud. Pero… ¿Realmente podría proteger tus riñones?

La respuesta de los expertos es que las manzanas sí pueden ser favorables para la salud renal, aunque por sí solas no previenen ni curan las enfermedades del riñón. Su aporte de fibra, antioxidantes y vitamina C, junto con su bajo contenido de sodio, potasio y fósforo, convierte a esta fruta en una opción recomendada dentro de una dieta equilibrada.

La National Kidney Foundation incluye la manzana entre los alimentos adecuados para muchas personas con enfermedad renal, siempre que su consumo forme parte del plan nutricional indicado por el médico o el nutricionista.

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Cómo las manzanas pueden proteger los riñones

Expertos destacan el elevado contenido de antioxidantes presentes en las manzanas. Estas sustancias ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso que ocurre cuando existe un desequilibrio entre los radicales libres y las defensas naturales del organismo.

Asimismo, la recomendación es consumir la fruta con su piel siempre que esté correctamente lavada, ya que allí se concentra entre dos y seis veces más cantidad de antioxidantes que en la pulpa.

Aunque las manzanas pueden contribuir al cuidado de los riñones, la realidad es que no deben considerarse un tratamiento ni un alimento milagroso.

Lo recomendable es que esta fruta forme parte de un patrón de alimentación saludable junto con una buena hidratación, el control de la presión arterial, el manejo de la diabetes cuando existe y la práctica regular de actividad física.

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