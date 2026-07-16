EE.UU. impone aranceles del 25% a Brasil tras concluir una investigación comercial

El presidente Donald Trump autorizó la aplicación de un arancel del 25% a varios productos originarios de Brasil, luego de concluir un análisis de un año fundamentado en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) concluyó que diversos lineamientos económicos adoptados por el gobierno de Brasil limitan el intercambio comercial con el mercado estadounidense.

El proceso de recolección de información sumó el análisis de más de 360 testimonios por escrito enviados por ciudadanos y diversos sectores comerciales. Adicionalmente, las autoridades estadounidenses desarrollaron dos audiencias públicas este mes, en las cuales comparecieron un total de 77 testigos antes de la aprobación definitiva del nuevo gravamen del 25%, informó EFE.

¿Qué productos tendrán los aranceles?

Entre las áreas señaladas figuran el comercio electrónico, los sistemas de pago digital, los gravámenes preferenciales y el resguardo de la propiedad intelectual. Se incluyeron además observaciones sobre las normativas anticorrupción, las condiciones de entrada para el etanol y las prácticas ligadas a la deforestación ilegal.

“Las investigaciones de campo y militares indican que este sonido fue causado por el funcionamiento de los sistemas de defensa antiaérea en la zona de Parchin”, explicó el embajador y representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer.

Marco Rubio aplaude la decisión

Entre las reacciones por esta decisión, secretario de Estado, Marco Rubio, celebró este miércoles la imposición de los aranceles, al argumentar que la medida responde a que el gobierno que preside Luiz Inácio Lula da Silva no ha negociado “de buena fe” con Washington.

En un mensaje publicado en la red social X, Rubio aseguró que “no debe haber confusión” sobre el motivo de la medida. Según dijo, Lula ha antepuesto “su propio ego” durante el último año en lugar de alcanzar un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño.

Sigue leyendo:

– Trump recibirá a Bukele este jueves en la Casa Blanca luego de que presidente salvadoreño se postulara a tercer mandato

– Trump dice que Irán liberó a una ciudadana estadounidense arrestada en 2024

– Sequía severa en Puerto Rico ha provocado unos 1,400 fuegos forestales