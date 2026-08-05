Bomberos luchan contra incendio en El Bronx, Nueva York: varios heridos graves

Bomberos de FDNY están combatiendo un gran incendio que se desató en un edificio residencial al mediodía en el barrio Norwood, en El Bronx.

El siniestro ha dejado al menos 11 personas heridas, incluyendo tres bomberos. Dos civiles se encuentran en estado crítico, detalló ABC News.

El fuego se desató tras una explosión cerca de las 12:30 pm de hoy en el 3er piso del edificio situado en 374 East 209th St. La magnitud del siniestro alcanzó el nivel de 5 alarmas poco antes de las 2:00 p.m.

Se desconoce la causa del incendio. Aunque el aviso inicial mencionaba la explosión de una batería de iones de litio de una bicicleta eléctrica, las autoridades aún no han confirmado ese dato, destacó CBS News.

Las autoridades instan a las personas que se encuentran en las cercanías a evitar el humo y cerrar las ventanas mientras continúan sofocando las llamas. Los bomberos prevén retrasos en el tráfico de la zona.

En 2023 al menos 240 incendios que dejaron 18 muertos, 124 heridos y varias personas sin hogar fueron asociados en toda NYC con las baterías de iones de litio que se encuentran en el interior de las cada vez más populares bicicletas y patinetas eléctricas, según cifras de los bomberos de la ciudad (FDNY). La tendencia fatal se mantuvo en 2024. Muchas personas vinculadas a estas tragedias son hispanas.

Noticia en desarrollo.

So far this year, New York City has had 138 fires, 55 injuries, and one death caused by lithium-ion batteries. While the number of fatal fires related to batteries is DOWN from last year, New Yorkers should continue to be vigilant when using these devices. pic.twitter.com/EtlsV29RA5 — FDNY (@FDNY) July 31, 2024