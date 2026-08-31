Por qué los estadounidenses se cansan a las 2:06 pm, según estudio

Una encuesta nacional arrojó la hora exacta en la que la energía de los estadounidenses llega a su punto más bajo: las 2:06 pm, Sin embargo, el impacto del cansancio puede extenderse durante el resto del día, llegando a condicionar las actividades físicas, sociales, laborales y personales.

En el estudio estuvo a cargo de Zipfizz y Talker Research, una empresa de bebidas energéticas y otra de investigación de mercados en línea.

Participaron aproximadamente 2,000 adultos y uno de los datos más interesantes señaló que las personas consideran que necesitan aproximadamente el doble de energía de la que tienen para afrontar las exigencias de cada día.

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¿Por qué las 2:06 pm es el momento de menor energía para los estadounidenses?

Aunque no se concluyó una causa fisiológica específica, que explique por qué ocurre exactamente a esa hora, lo que sí muestra la investigación es que la fatiga tiene una presencia importante durante la jornada.

En este sentido, el 44% de los encuestados afirmó que su energía ha disminuido con la edad, mientras que el 41% aseguró contar con suficiente energía la mayoría de los días. Aun así, uno de cada cuatro participantes dijo terminar completamente agotado después de una jornada laboral completa.

La falta de energía afecta el tiempo libre

El cansancio también puede alterar la manera en que las personas aprovechan su descanso. El 44% señaló que la falta de energía le impide hacer ejercicio con la frecuencia deseada y el 34% dijo que dificulta pasar tiempo con familiares o amigos.

Asimismo, el 31% deja en segundo plano las actividades al aire libre y el 29% reconoce que la fatiga hace más difícil cocinar en casa. En el terreno emocional, 45% dijo sentirse demasiado agotado para realizar actividades que realmente disfruta.

La productividad también se resiente: el 56% aseguró que su falta de energía afecta negativamente su desempeño en el trabajo o en el hogar.

La fatiga puede convertirse incluso en una fuente de culpa. El 32% de los participantes se siente culpable por saltarse el ejercicio, mientras que otros temen descuidar la organización del hogar (26%), el autocuidado (25%) o el tiempo de calidad con sus seres queridos (21%).

De hecho, cuando se les preguntó qué harían si tuvieran energía ilimitada, el 18% respondió que dedicaría más tiempo a sus amigos o familiares.

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