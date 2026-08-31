Gianni Infantino también se despidió de Messi: “Tu talento mágico y humildad serán siempre recordados”

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), le dedicó un mensaje público a Lionel Messi tras el anuncio del retiro de la selección argentina, con una publicación en su cuenta de Instagram.

El dirigente felicitó al rosarino por “una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte”. El post, acompañado de varias fotografías de ambos, con la principal junto a la Copa del Mundo, fue publicado con el hashtag Football Unites The World y los comentarios desactivados.

En el texto, Infantino enumeró los registros que Messi acumuló con la camiseta albiceleste: campeón del Mundial de la FIFA en Qatar 2022, máximo goleador histórico de Argentina y jugador con más partidos disputados con el seleccionado nacional.

El titular de la FIFA también señaló que el delantero del Inter Miami ostenta el récord de más partidos jugados en la historia de la Copa del Mundo, tras sus seis participaciones en el torneo.

Recalcó que Messi será recordado por siempre

“Tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre”, escribió Infantino, quien extendió su agradecimiento al jugador por “cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores” de la selección y por su capacidad de “unir a los aficionados de cada rincón del mundo”. El mensaje cerró con un deseo personal: “Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa”.

El saludo del presidente de la FIFA llegó horas después de que Messi publicara una carta en la que anunció su retiro del combinado nacional. El jugador explicó que tomó la decisión el 21 de julio pasado, dos días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió el capitán, quien también aclaró que ratificó esa determinación tras la muerte de su padre.

Con 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, Messi cerró su etapa en la Albiceleste como el jugador con más presencias y el máximo anotador en la historia del seleccionado, por encima de la marca que tenía Gabriel Batistuta. En el Mundial 2026, su última actuación con la camiseta celeste y blanca, anotó 8 goles y repartió 4 asistencias a lo largo del torneo, lo que lo dejó como el segundo máximo goleador en la historia de los Mundiales con 21 tantos en seis participaciones.

Seguir leyendo:

Messi anuncia que se retira de la selección de Argentina: “Ya no tengo más para dar”

Messi se despide de la selección argentina con emotivo video tras anunciar su retiro

¿Cuánto dinero generó en premios Messi con la selección de Argentina?