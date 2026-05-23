4 muertos en pocas horas: sigue racha trágica de incendios en Nueva York

Cuatro personas fallecieron y 10 resultaron lesionadas en tres incendios en las últimas horas en Brooklyn Queens, Staten Island y El Bronx, incrementando la racha de tragedias similares que está viviendo la ciudad, y que ya sumaba 46 víctimas mortales en 2026.

El primer fuego fatal de hoy se desató en El Bronx, donde una persona fue declarada muerta y otras dos fueron trasladadas al hospital con heridas leves tras un incendio ocurrido en el 226 West Tremont Ave. poco antes de la 1:30 a.m. del sábado. Al parecer, el fuego comenzó en el último piso del edificio de seis plantas y se propagó a un apartamento vecino, informó FDNY.

Horas más tarde, se produjo otro incendio en Queens, dejando a un civil en estado crítico, a otro con heridas graves y a cuatro bomberos con lesiones leves en 87-62 188 St, poco antes de las 5:30 a.m., según señaló PIX11 News.

En el siguiente caso, las llamas comenzaron cerca de las 7 a.m. de hoy en un edificio de tres plantas situado en 1693 Nostrand Av, entre las calles Beverly y Cortelyou, en Flatbush, Brooklyn. Dos personas mayores fallecieron -un hombre de 65 años y una mujer de 86- y otras dos resultaron heridas, precisó ABC News. Los nombres y posibles vínculos entre las víctimas no han sido revelados.

Las autoridades indicaron que el fuego comenzó en el 2do piso del edificio. Al llegar al lugar, los bomberos hallaron a dos personas muertas en la escena. Otras dos fueron trasladadas a hospitales de la zona: una de ellas sufrió heridas de gravedad, mientras que las lesiones de la otra fueron consideradas como no potencialmente mortales. FDNY comunicó que las llamas fueron controladas a las 7:38 a. m. La causa y el origen del incendio continúan bajo investigación.

Previamente, la tarde de ayer, una persona murió y al menos 36 resultaron heridas tras un incendio y dos explosiones ocurridos en un astillero en Staten Island. Fue una “situación de emergencia compleja y de rápida evolución”, declaró el alcalde de NYC, Zohran Mamdani, al tiempo que anunció una investigación exhaustiva sobre la causa de esa tragedia.

El martes un automóvil de la MTA se incendió y explotó a media tarde en el Bajo Manhattan (NYC), lanzando una densa columna de humo negro al aire cerca de la famosa estatua Charging Bull, el “Toro de Wall Street”. Milagrosamente no se reportaron heridos.

Sin contar los casos de ayer y hoy, en lo que va de 2026 ya había habido 60% más fuegos mortales en NYC con respecto al mismo período del año pasado. Peor aún, algunas de las tragedias han llevado a acusaciones de homicidio por incendio provocado. Las autoridades señalan que el incremento ha encendido las alertas y reabierto el debate sobre la seguridad en edificios residenciales.

Las tragedias incluyen las muertes de 3 hermanos, todo niños pequeños, tras ser rescatados en condición crítica al quemarse su hogar en El Bronx el 11 de mayo. En los últimos días tres hispanos han sido acusados como sospechosos de causar incendios fatales en edificios en Nueva York: este mes Daniel Santana (45) se entregó a NYPD donde fue acusado de incendio provocado y de tres cargos de homicidio, en relación con un siniestro sucedido la madrugada del 6 de mayo en El Bronx.

Además, recientemente Román Amatitla (38) fue acusado por la tragedia en la que fallecieron una bebé y tres adultos de un edificio en Queens (NYC) el 16 de marzo; y Víctor Arias (29) por el fuego que cobró la vida de tres personas, incluida la periodista Yolaine Díaz y su madre, la madrugada del 4 de mayo en Inwood, Alto Manhattan. Días después Annie De La Cruz se convirtió en la 4ta persona en fallecer en esa tragedia.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.