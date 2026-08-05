Brock Lesnar anuncia su retiro a los 49 años: “Es momento de estar con mis hijos”

Una de las mayores leyendas de la lucha libre y las artes marciales mixtas dice adiós. Brock Lesnar anunció el pasado martes que 26 años de carrera son muchos y suficientes.

En una entrevista para el famoso programa Pat McAfee Show, confirmó que su combate contra Oba Femi en SummerSlam 2026 fue el último de su carrera dentro de la lucha libre profesional.

Lesnar explicó que la decisión llegó tras la derrota en su combate formato ‘Hell in a Cell’ y aprovechó para despedirse del público. “Estoy aquí hoy para hacer saber a todo el mundo que estoy retirado. Quiero decir un gran agradecimiento a todos”, declaró.

En este sentido, Lesnar justificó su retiro acusando el paso del tiempo y lo cuesta arriba que se puede hacer el proceso de recuperación tras un combate. “El sábado fue un día muy emotivo para mí. Eso es todo para mí en el cuadrilátero”, afirmó.

"I'm here today to let the world know that I am retired and I wanted to say a big thank you to everybody..



That was it for me on Saturday and I'm very grateful for everything" ~ @BrockLesnar #PMSLive pic.twitter.com/riY8YLZpPO — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) August 4, 2026

El luchador también señaló que los efectos físicos del combate reforzaron su idea de poner fin a casi tres décadas de trayectoria profesional. “Pasé los últimos dos días en la cama; me atropelló un ‘Nigerian Nightmare Dumptruck’ el sábado por la noche, y es hora”, comentó en referencia a Oba Femi.

A sus 49 años, Lesnar explicó que quiere preservar su movilidad y evitar que el desgaste acumulado comprometa su vida fuera de los encordados. “Todavía quiero poder moverme y caminar”, añadió.

El enfrentamiento de SummerSlam fue el tercero entre Lesnar y el ‘Emperador’. La rivalidad comenzó hace unos meses en WrestleMania 42. Escenario en el que simbólicamente la leyenda había anunciado su retiro dejando sus guantes en el medio del ring.

Este tipo de gestos suele ser usado por luchadores y peleadores de UFC para anunciar su retiro. No obstante, Lesnar volvió a aparecer en WWE para el evento de ‘Clash in Italy’, donde venció al nigeriano.

El triunfo dejó empatada la serie y abrió el camino para una trilogía que finalmente se cerró en la modalidad Hell in a Cell.

Tras la derrota, Lesnar aseguró que ahora concentrará su tiempo en su familia. “Tengo dos chicos en hockey, voy a apoyar eso y sus sueños mientras sea factible, y mi hija tiene la vista puesta en las Olimpiadas de 2028”, señaló.

También adelantó que retomará actividades personales y pasará más tiempo fuera del entorno de la lucha. “Solo voy a pasar más tiempo con los niños y en el bosque, y simplemente cosechar lo que he sembrado. Solo disfrutar la vida”, declaró.

En su despedida, Lesnar mencionó a WWE, TKO, Dana White, UFC, los Minnesota Vikings y la Universidad de Minnesota. “A todos los que creyeron en mí y me dieron una oportunidad, solo estoy agradecido”, concluyó.

Brock Lesnar, el sueño americano

Lesnar encarna el sueño americano deportivamente hablando. Irrumpió en la lucha libre profesional a comienzos de los 2000 tras destacar como luchador universitario en la NCAA.

Firmó con WWE y debutó en 2002. Su talento lo llevó a escalar rápido en la empresa y pudo ganar el campeonato apenas meses después de su debut.

En 2004 dejó la lucha libre para intentar una carrera en la NFL, pero tras no lograr un puesto estable, dio un giro inesperado hacia las artes marciales mixtas.

En UFC alcanzó la fama definitiva. Ganó el título de peso pesado en 2008 y defendió el cinturón en varias ocasiones. Lesnar ha sido uno de los mejores campeones de la compañía de Dana White.

Sin embargo, algunos problemas de salud lo alejaron un tiempo del octágono. Lesnar regresó a WWE en 2012 como atracción especial, con calendario reducido.

No obstante, se fue incrustando en los corazones de los fans y en los mejores eventos de la compañía. Lesnar rompió la racha invicta de ‘The Undertaker’ en uno de los WrestleMania más históricos.



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