Brock Lesnar anunció su retiro con gesto simbólico tras perder en WrestleMania 42

La segunda y última noche del Wrestlemania 42 abrió con sorpresa luego de que Brock Lesnar anunciara simbólicamente su retiro de la WWE tras perder su combate contra el “Gigante Nigeriano” Oba Femi.

El combate duró menos de cinco minutos y Lesnar se vio totalmente dominado y superado. Femi terminó con la lucha después de lanzar a Lesnar por los aires. Tras el conteo de tres, los fans en el Allegiant Stadium de Las Vegas vivieron un momento histórico.

Lesnar volvió en sí, se quedó sentado en el centro del ring, visiblemente emocionado, y lentamente se quitó los guantes y las botas, dejándolos en la lona: un símbolo que muchos luchadores usan para marcar su última lucha.

Sin embargo, el aparente mensaje de retiro no quedó ahí. Lesnar se abrazó con su histórico mánager Paul Heyman y ambos rompieron en llanto.

Los rumores de retiro de Lesnar eran cada vez mayores. No obstante, todos los pronósticos y especulaciones apuntaban a que su retiro se daría en el evento de SummerSlam, en su ciudad natal en Minneapolis.

Sin embargo, el retiro de Lesnar no ha sido comunicado oficialmente y ya en redes sociales se especula sobre que podría tratarse de una historia para preparar una rivalidad de retiro con Gunther.

Hace una semana en Nueva York, Paul Heyman desmintió en declaraciones a TMZ Sports los rumores sobre el retiro, asegurando que el luchador continuará por 15 años más.

Brock Lesnar debutó en WWE en 2002 y ganó el Campeonato de la WWE ante ‘The Rock‘. En menos de seis meses, se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia en ese momento, con solo 25 años.

Lesnar es 10 veces campeón mundial en WWE, excampeón de peso pesado de UFC y campeón nacional de lucha colegial de la NCAA División I.

Lo que pasó en la segunda noche de WrestleMania 42

Roman Reigns derrotó a CM Punk y es el nuevo campeón mundial pesado. El samoano venció a Punk en un combate brutal y sangriento y pudo recuperar el título tras una lucha considerada una de las mejores estelares en la historia de WrestleMania.

Punk colapsó físicamente al final, permitiendo que Reigns conectara la lanza definitiva. Por su parte, Rhea Ripley venció a Jade Cargill y recuperó el Campeonato Femenino de WWE. Ripley superó a Jade y se coronó nuevamente campeona.

Trick Williams derrotó a Sami Zayn y ganó el Campeonato de Estados Unidos. Con Lil Yachty en su esquina, Trick logró una victoria que lo consolida como una de las nuevas caras de WWE.

Asimismo, Penta retuvo el Campeonato Intercontinental en un Ladder Match espectacular. En una lucha llena de caos, el mexicano logró mantener el título ante Rey Mysterio, Dragon Lee, Je’Von Evans, Rusev y JD McDonagh.

Finn Bálor (como The Demon) derrotó a Dominik Mysterio. El regreso del Demon fue uno de los momentos visuales más fuertes de la noche.



Sigue leyendo:

· Estrella de la WWE Bianca Belair anuncia su embarazo en pleno WrestleMania 42

· La leyenda Mick Foley se separa de WWE por culpa de Donald Trump

· ‘Canelo’ Álvarez se hace viral por aparecer como fan en evento de la WWE en Guadalajara