Luchador de WWE Ludwig Kaiser fue arrestado por supuesta agresión física

El luchador alemán Marcel Barthel (Ludwig Kaiser), parte del roster de WWE, fue detenido el pasado miércoles en Florida, según informaron las autoridades del estado.

Registros policiales de Florida citados por la cadena ESPN detallan que el luchador fue detenido cerca de las 14:37 horas en el condado de Orange bajo el cargo de agresión física.

La policía de Orlando habría respondido a un llamado por incidente que involucraba a un hombre llamado Richard Reep, quien les dijo a los oficiales que en la noche del 23 de abril, Ludwig Kaiser entró a un ascensor con una mujer, y se reportó que los dos estaban “íntimamente incontrolables”, besándose apasionadamente el uno al otro mientras el ascensor subía.

Ludwig Kaiser was arrested for allegedly attacking a man who asked Kaiser and his partner to "please have some manners" after acting in an "uncontrollably intimate" manner in a shared lift.



Kaiser allegedly punched the victim multiple times, pushed him to the ground, and then… pic.twitter.com/fbAysE6Ygr — Cultaholic Wrestling (@Cultaholic) May 21, 2026

Cuando Richard salió del ascensor, supuestamente le dijo a Kaiser que “por favor tuviese algo de modales”, lo que supuestamente llevó a Kaiser a golpearlo.

La policía llegó más tarde y observó lesiones visibles en el rostro de Richard. Los oficiales también revisaron imágenes de vigilancia que supuestamente mostraban a Kaiser atacando a Reep.

Esto habría generado que Kaiser se entregara después de que ya se hubiera emitido una orden de arresto. Sin embargo, el luchador pudo salir en libertad luego de pagar una fianza de $1,000 dólares cerca de la medianoche, a las 23:20 hora local.

Tras pagar la fianza, el caso quedó en espera de proceso. El luchador, nacido en Pinneberg, Alemania, integra el elenco principal de la WWE desde 2022 y ganó notoriedad como parte de Imperium junto a Giovanni Vinci y Gunther.

En su paso por la empresa también logró dos campeonatos en parejas de NXT junto a Vinci. La última aparición televisada de Ludwig Kaiser en RAW fue el 17 de marzo de 2025, cuando enfrentó a Penta en un combate individual.

En SmackDown no aparece desde el 18 de abril del año anterior, fecha en la que participó en la Batalla Real en honor a André el Gigante.



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