Inauguran exposición ‘Celebrando 250 Años del Impacto Latino en la Historia Estadounidense’

Un grupo de más de 100 jóvenes de Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala y México, que se reunieron en la Universidad Seton Hall para participar en la Sesión Legislativa Juvenil Lorenzo de Zavala del NHI, un programa de liderazgo, fueron los primeros en presenciar el estreno público de la exposición itinerante del Instituto, “Celebrando 250 Años del Impacto Latino en la Historia Estadounidense”.

Durante la presentación, que estuvo a cargo de la Dra. Lori Tarke, directora ejecutiva del Instituto Latino Joseph A. Unanue, los estudiantes pudieron observar más de 30 paneles de exhibición estilo museo que presentaban a líderes latinos e hispanos cuyas contribuciones han moldeado la historia estadounidense durante los últimos 250 años.

La exhibición cobró vida de la mano de varias personas incluidas en la colección, que hicieron apariciones sorpresa, permitiendo a los estudiantes conocer la historia cara a cara.

Entre los asistentes se encontraban Michael “Don Mike” Rodríguez –un ícono local de Newark, Nueva Jersey–, Camelia M. Valdés –la primera fiscal de ascendencia dominicana en el país– y Deborah Visconi –la única directora ejecutiva de un hospital latino en Nueva Jersey y la primera latina en dirigir la Asociación de Hospitales de Nueva Jersey–, quienes compartieron sus propias trayectorias de liderazgo, perseverancia y servicio.

Dentro de ese marco, los jóvenes líderes participaron también en el taller “La historia nos observa”, inspirado en el poderoso mensaje del musical de Broadway Hamilton, donde se exploraron temas como el liderazgo de servicio, la curiosidad, el coraje, la resiliencia, el carácter y la responsabilidad, desafiando a los participantes a verse a sí mismos como autores activos del futuro de Estados Unidos.

La Sesión Legislativa Juvenil Lorenzo de Zavala me hizo darme cuenta de quién soy cuando realmente debo ser independiente y del verdadero poder de mi voz Maximiliano Rodríguez-Ferrer – Joven líder

Uno de los jóvenes participantes, Maximiliano Rodríguez-Ferrer, valoró la Sesión Legislativa Juvenil Lorenzo de Zavala, señalando que le hizo darse cuenta “de quién soy cuando realmente debo ser independiente y del verdadero poder de mi voz. El taller y la exposición que nos brindaron fueron una muestra impresionante del éxito de líderes influyentes, y todo esto se relacionó con cómo nuestra voz como latinos puede generar grandes cosas”.

La celebración de la Sesión Legislativa Juvenil Lorenzo de Zavala en la Universidad de Seton Hall refuerza el compromiso de larga data de la Universidad con la formación de líderes al servicio de la comunidad, a la vez que expone a los estudiantes a un entorno universitario donde la excelencia académica y el servicio a los demás van de la mano.

La exposición “Celebrando 250 Años del Impacto Latino en la Historia Estadounidense” y el taller complementario “La historia nos observa” están disponibles para escuelas, colegios y universidades, corporaciones, hospitales, bibliotecas, museos, organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales, conferencias y organizaciones comunitarias.

Esta exhibición refleja la misión del Instituto Latino Joseph A. Unanue de la Universidad Seton Hall: invitar a todos los estudiantes a ampliar sus oportunidades educativas, cultivar el liderazgo, celebrar las contribuciones latinas e inspirar a las futuras generaciones a través de la investigación, la participación y las alianzas comunitarias.