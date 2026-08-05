Infantino pierde fuerza en la FIFA: Wegner y otros ejecutivos marcan distancia tras propuesta de privatizar el Mundial

Gianni Infantino parece haber caído en desgracia tras el fracaso de su plan para privatizar el Mundial. Dos altos ejecutivos de la FIFA, el entrenador Arsène Wenger y el secretario general Mattias Grafström, se distanciaron el pasado martes.

Todos quisieron marcar distancia del plan de Infantino para vender participaciones en futuras ganancias de la Copa Mundial a inversionistas privados.

De acuerdo con la cadena ESPN, Wenger indicó en un comunicado que no sabía nada del plan de 20,000 millones de dólares y que era “absolutamente necesario” abandonar la propuesta.

Por su parte, Grafström envió un correo electrónico a todo el personal de la FIFA, visto por la agencia de noticias ‘The Associated Press’, calificando la última semana como una “serie de eventos tristes y reprochables”.

También señaló que creó “una agitación que es difícil de comprender y aceptar”. La posición de

Wenger y Grafström se da después de las criticas del del director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, quien aseguró que el personal fue “engañado” por Infantino sobre su plan.

Lamour lo llamó “el proyecto de una sola persona” y dijo que el personal de la FIFA “merece algo mejor que el desprecio y la intimidación”. Wenger fue contratado por Infantino en 2019 y es el jefe de desarrollo global del fútbol de la FIFA.

La FIFA es dueña del Mundial, pero como asociación sin fines de lucro. Cada cuatro años lo organiza y cobra directamente por la televisión, las entradas (ticketing) y los patrocinadores, e ingresa miles de millones de dólares.

Con el nuevo plan de Infantino, del cual tuvo que retractarse hace pocos días, la FIFA quería separar el juego y el negocio creando una empresa comercial independiente llamada FIFA Forward Enterprise.

Esta empresa iba a pasar a manejar todos los derechos comerciales de sus torneos (televisión, marcas, entradas). La FIFA había valorado esta nueva empresa en $20,000 millones de dólares.

Su plan era vender hasta el 20 % de esa empresa a inversores privados para recaudar de inmediato unos $4,200 millones de dólares.

El grupo inversor principal propuesto que iba a liderar la compra de ese porcentaje era Thrive Eternal, una firma de inversión fundada por Joshua Kushner.

Este nombre ha generado repercusión por ser hermano de Jared Kushner (yerno y figura clave del entorno del presidente estadounidense Donald Trump).



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