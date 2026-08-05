Latina NYPD con carrera en ascenso falleció tras cirugía estética en República Dominicana

Rebecca De Paula, agente de la Policía de Nueva York (NYPD) que había sido condecorada, falleció tras someterse a una cirugía para extraerse implantes mamarios en República Dominicana.

De Paula, de 31 años, tenía 3 hijos. Antes de viajar había comentado a sus familiares que deseaba retirarse los implantes mamarios por recomendación relacionada con su estado de salud, según sus parientes. Pero murió después de la intervención quirúrgica realizada en una clínica en Santo Domingo, según declaró su familia al diario dominicano Noticias Sin. Tras la operación, supuestamente contrajo una infección bacteriana que complicó su recuperación y finalmente le causó la muerte. Además de desempeñarse como oficial NYPD también era pastora cristiana junto a su esposo.

“Estamos profundamente consternados por la pérdida de nuestra hermana, la agente Rebecca De Paula, quien falleció estando fuera de servicio tras apenas 18 meses en el cuerpo”, declaró al Daily News Patrick Hendry, presidente de la Asociación Benevolente (PBA), el sindicato de policía municipal más grande del mundo. “Pedimos a todos los neoyorquinos que tengan presentes en sus oraciones a su familia, amigos y compañeros de trabajo durante este momento tan difícil”.

“Una noticia terrible. Eras un alma hermosa”, publicó en Facebook David Mármol, instructor de NYPD recientemente jubilado y quien fue su entrenador. “Hacías muy buenas preguntas. Tenías un futuro brillante”.

La causa del deceso no ha sido determinada. Al momento los restos de De Paula permanecían en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de República Dominicana (INACIF) mientras se investiga su muerte, pero serán trasladados a Estados Unidos para su sepultura, según su familia.

“Por el momento, la Policía Nacional, nuestros oficiales investigadores y el Ministerio Público están a la espera de la autopsia y de la necropsia que está realizando el INACIF para poder nosotros como Policía Nacional y los investigadores dar seguimiento al caso ya oportunamente”, declaró el lunes el vocero de la Policía Nacional de la República Dominicana, Diego Pesqueira, citado por Listin Diario.

De Paula ingresó a NYPD en enero de 2025 y prestaba servicio en el Precinto 46, en El Bronx. Hace apenas cuatro meses había sido nombrada “agente del mes” en esa comisaría. “Una de mis mejores reclutas… Una gran persona y una cristiano devota”, comentó Mármol en Facebook en aquel momento.

Ha sido al menos el 2do caso similar en unos meses en NYPD. En octubre de 2025 la detective Alicia Stone (40), veterana con 13 años en NYPD donde estaba asignada a la Oficina de Asuntos Internos, falleció una semana después de someterse a una cirugía estética en Cali, Colombia.

En los últimos años un número creciente de personas viaja fuera de Estados Unidos para someterse a diversos procedimientos quirúrgicos que resultan más económicos en el extranjero, pero pueden conllevar un mayor riesgo de complicaciones, advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Un estudio de 2022 reveló que más de la mitad de los pacientes que viajaron al extranjero para someterse a cirugías estéticas de bajo costo terminaron necesitando tratamientos adicionales al regresar a casa, tales como curación de heridas, extracción de objetos quirúrgicos y revisiones de la cirugía.