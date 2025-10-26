Detective de la policía de Nueva York muere tras cirugía estética en Colombia y su esposo exige una investigación: “Algo no cuadra”

Una detective del Departamento de Policía de Nueva York murió en Colombia una semana después de someterse a una liposucción y un levantamiento de glúteos, informó Daily News.

Alicia Stone, de 40 años, con 13 años de servicio en el NYPD y asignada a la Oficina de Asuntos Internos, fue hallada inconsciente en su habitación de hotel en Cali el jueves pasado. De acuerdo con el medio, la trasladaron al hospital Fundación Valle del Lili, donde murió poco después a causa de un paro cardíaco.

“Ni siquiera tenían información que darme cuando pregunté qué había pasado, algo no cuadra”, declaró su esposo, Michael Stone, quien exige una investigación para esclarecer lo ocurrido.

“Era madre de tres hijos, una oficial íntegra y muy querida. Quiero que se sepa quién era y qué le pasó”, dijo al medio.

Según fuentes policiales citadas por Daily News, la detective estaba bajo medicación anticoagulante y analgésicos después del procedimiento estético.

Una mujer la encontró inconsciente a las 6:30 de la mañana del jueves y, pese a los esfuerzos médicos, falleció después de poco más de una hora.

Michael Stone contó que habló con su esposa el día anterior y que se encontraba “perfectamente bien”.

Dijo haberse sorprendido al saber que Alicia se estaba recuperando en un hotel y no en una clínica y expresó desconfianza hacia las autoridades colombianas. “Solicitaré una autopsia cuando su cuerpo regrese. Necesito los hechos, necesito independencia”, añadió.

El NYPD confirmó la muerte de la detective a Daily News, aunque no aclaró si envió a un investigador a Colombia. El Departamento de Estado de Estados Unidos y la Policía Nacional colombiana también están al tanto del caso.

Una recaudación de fondos en línea en memoria de la oficial la describe como “una servidora pública dedicada que dedicó su vida a proteger y servir a los demás”. “Su inesperado fallecimiento ha dejado un vacío inmenso en su familia, amigos y compañeros”, señala la página.

De acuerdo con Daily News, las autoridades colombianas continúan investigando el incidente mientras la familia de la detective pide respuestas.

Un estudio citado por el mismo medio, publicado en Aesthetic Surgery Journal en 2017, advierte que los procedimientos de aumento de glúteos son entre 10 y 20 veces más riesgosos que otras cirugías estéticas.

Según ese informe, uno de cada 3,448 pacientes muere a nivel mundial tras someterse a este tipo de intervención.

Sigue leyendo:

• Cinco miembros de una familia boricua son parte de la policía de Nueva York: “Es un gran lugar para trabajar”

• Joven resultó gravemente herida tras ser apuñalada por su padrastro en El Bronx

• Ladrones roban a punta de pistola el Rolls-Royce y el reloj de lujo del conductor en Queens