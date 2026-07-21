Joven paciente falleció tras inyección anti envejecimiento: médico latino sin licencia arrestado en Nueva York

Elizabeth Baron, joven mujer de 27 años, falleció tras recibir una inyección anti envejecimiento en un centro de bienestar holístico en El Bronx (NYC), lo que llevó a la detención de Luis Rojas Cabrera, quien cuenta con licencia para ejercer la medicina en su país natal, República Dominicana, pero no en Estados Unidos.

Rojas Cabrera (55) fue acusado de poner en peligro a una persona por imprudencia temeraria y ejercicio ilegal de la profesión, indicó la Policía de Nueva York. Luego fue liberado sin fianza, pero su pasaporte quedó retenido, indicó Norwood News. La Oficina del Médico Forense (OCME) de la ciudad realizará una autopsia preliminar a Baron hoy martes. Una vez que se determine la causa de la muerte las autoridades podrían elevar los cargos contra el sospechoso.

El domingo Baron fue trasladada de urgencia -inconsciente y sin responder a estímulos- desde el centro “Bereshit Lifestyle Center” en Riverdale Av, hasta el hospital New York-Presbyterian Allen. NYPD recibió el aviso a la 1:10 p.m., después de que se certificara el fallecimiento en el hospital. Ella residía en el complejo de apartamentos de lujo “Skyview on the Hudson”, situado a menos de dos millas de la clínica.

La policía informó que Baron había acudido ese mismo día al centro, ubicado en Riverdale Avenue cerca de la calle West 232nd. Ese establecimiento se especializa en medicina holística y ofrece productos “para facilitar una vida saludable”, según su portal. Allí le inyectaron una “solución de terapia antienvejecimiento” y poco después sufrió una complicación médica grave, por lo que el centro solicitó una ambulancia, señaló la policía.

“No tengo nada que decir. El caso está bajo investigación”, dijo por teléfono el padre de la víctima, desconsolado. “Estoy totalmente conmocionada”, declaró a Daily News Paula Schapp, vecina de la familia y amiga de Baron.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, el mes pasado Felipe Hoyos Foronda se declaró culpable de homicidio en el caso de María Peñaloza, mujer de 31 años y madre de dos niños pequeños que sufrió un paro cardíaco en una clínica quirúrgica improvisada en el apartamento del él en Astoria, Queens (NYC). La operación ilegal sucedió el 28 de marzo de 2025 y Peñaloza falleció dos semanas después. Hoyos Foronda, quien no tenía licencia para ejercer la medicina en Estados Unidos, fue detenido cuando intentaba huir a Colombia.

En enero de este año Nargiza Shukurova fue detenida en el aeropuerto de Los Ángeles y acusada de haber fingido ser médico en Nueva York y realizar de forma imprudente un procedimiento de alto riesgo, comúnmente conocido como “levantamiento de glúteos brasileño” (BBL), sin tener la licencia requerida, lo que provocó que una mujer de 46 años sufriera una infección potencialmente mortal y lesiones graves.

En 2025 Yolany Mejía Carranza fue arrestada como sospechosa de operar una clínica dental sin licencia en Long Island (NY). En diciembre de 2024 una hispana de 70 años fue acusada de practicar la odontología sin licencia en la cocina de su apartamento en el condado Nassau de Long Island, usando medicamentos registrados en Colombia y El Salvador.

Previamente en 2023 una mujer fue arrestada y acusada de haberse hecho pasar por una doctora durante 15 meses, lapso durante el cual recetó medicamentos en Nueva Jersey. En 2022 una madre murió tras inyecciones “cosméticas” en Nueva York. En 2019 Donna Francis se declaró culpable por la muerte de una mujer en un sótano de Queens durante una cirugía plástica ilegal de glúteos.