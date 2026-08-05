Max Miller niega señalamientos en su contra tras denuncias de abuso y la publicación de una foto de una menor

El representante por Ohio, Max Miller, se mantuvo desafiante asegurando que seguirá con su carrera por la reelección pese a enfrentar acusaciones de abuso y escrutinio por la publicación accidental, por parte de su abogado, de una imagen “sensible” de la hija del republicano.

“Voy a seguir presionando. Voy a ganar esta contienda“, indicó Miller, quien ha rechazado las acusaciones de su exesposa en su contra, a Jake Tapper de CNN en el programa “The Lead”.

La entrevista tuvo lugar en un momento en que Miller enfrenta presiones, incluso de su exsuegro, el senador republicano Bernie Moreno, para que abandone su candidatura a la reelección. El medio informó que aliados del presidente Donald Trump lo han presionado para que anime a Miller a retirarse.

Miller declaró que Trump lo llamó el lunes y le dijo: “Maxie, va a ser una contienda difícil”.

El mandatario republicano, dijo Miller, agregó: “No sé si vas a poder, ya sabes, sacar esto adelante”.

Pero el congresista de Ohio, que cumplía su segundo mandato, mantuvo su confianza en las posibilidades en noviembre.

“Mi hija crecerá algún día y verá todo esto, y no se dará cuenta de que su padre cedió a las presiones políticas y de las redes sociales por algo que nunca hizo”, apuntó Miller.

Las declaraciones del representante se produjeron después de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes anunciara el martes que está “revisando las acusaciones de que el representante Max Miller podría haber participado en violencia doméstica, abuso o consumo de drogas ilegales”.

Miller, quien laboró en la Casa Blanca y sirvió en la Reserva del Cuerpo de Marines antes de unirse al Congreso en 2023, admitió haber consumido drogas ilegales por última vez “hace varios años”. Rechazó consumir drogas en la actualidad, pero dijo que recibe terapia de reemplazo de testosterona.

Previo al anuncio de las averiguaciones, Miller declaró que tenía programado pedir al comité de ética que lo investigara “para limpiar mi nombre de estos horribles ataques contra mí y mi familia”.

Trump dijo, el martes por la noche mientras abordaba el Air Force One con dirección a Las Vegas, que sentía “mucha pena” por Miller y les dijo a la prensa que esperaba que pudiera “resolverlo”.

Abogado pide disculpas por la publicación de la foto

Miller dijo el domingo —poco antes de publicar un enlace a cientos de mensajes, videos e imágenes vinculados con su exesposa— que una de sus principales razones para hacer públicas las presiones del divorcio y las disputas por la custodia de su hija era proteger a su niña.

“No se trata de defenderme”, explicó el republicano de Ohio. “Hablo como padre, tratando de proteger a nuestra hija”.

No obstante, en la carpeta de Dropbox que Miller compartió con sus casi 60 mil seguidores en X, había detalles delicados y sin censura de su propia familia, incluyendo una imagen de su hija pequeña desnuda. La foto fue tomada en el contexto de una investigación sobre una lesión que había sufrido el menor de dos años, informó CNN.

El congresista dijo el martes que no estaba “defendiendo” el incidente, tildándolo de “terrible”. Pero cuando Tapper lo calificó de “comportamiento sorprendentemente imprudente por parte de usted y su equipo”, Miller respondió: “Yo no diría que es sorprendentemente imprudente”.

“Mi abogado asumió toda la responsabilidad”, manifestó Miller. “Nunca hubo intención de hacer eso”.

El representante de Ohio divulgó el material para defenderse de las acusaciones de violencia doméstica de su exesposa. “Voy a usar mi plataforma para compartir los hechos de esta manera tan sincera”, indicó en la transmisión en vivo del domingo.

La inclusión de la imagen de su hija desnuda, que estuvo disponible públicamente por al menos un día antes de ser retirada, llevó al equipo legal de la exesposa del político, Emily Moreno, a exigir explicaciones de cómo se compartió el material. Esto además causó la indignación de Bernie Moreno, quien previamente había declarado que su exyerno no debería seguir fungiendo en el Congreso.

“El domingo, cuando salió e hizo lo que hizo, incluyendo la publicación de fotos de mi nieta completamente desnuda, ahora tenemos cientos y miles de seres humanos psicópatas que tienen eso, y decir ‘ups’ es grotesco”, expresó el senador a los medios de comunicación.

En una misiva dirigida al abogado de Miller, el equipo legal de Emily Moreno aseguró que la publicación con el enlace a la carpeta había acumulado más de 204,000 visitas hasta el lunes en la tarde.

“Consideramos este asunto con la máxima seriedad y esperamos que usted y su cliente hagan lo mismo”, redactó la defensa de Moreno.

Por su parte, el abogado de Miller, Aaron Minc, asumió la responsabilidad de que la imagen estuviera incluida en el enlace.

“Lamentablemente, omití las últimas tres páginas de un documento de más de 40 páginas con información confidencial”, apuntó Minc. “Fue un error totalmente involuntario. En cuanto descubrí el problema el lunes por la mañana, corregí el archivo de inmediato”.

El abogado aseveró haber revisado los documentos varias veces para asegurarse de que no se incluyera información potencialmente sensible, como el nombre de la menor en su publicación. No obstante, el nombre de la niña aparecía decenas de veces en una versión previa del archivo publicado, junto con detalles sobre pagos a proveedores médicos y varias imágenes de la hija de Miller y Moreno.

“Siento mucho lo sucedido al congresista Miller, a la señora Moreno, a sus respectivas familias y, especialmente, a su hija. Lamento profundamente el error”, declaró Minc.

Las imágenes en cuestión formaban parte de un intercambio de mensajes entre Moreno y Miller en febrero del año pasado, mientras coordinaban los acuerdos sobre la custodia de la infante. En un mensaje, enviado el 18 de febrero, Moreno comentó que se había percatado de un gran moretón en su hija mientras le daba un baño. El padre pidió una foto para ver la lesión —que resultó ser una clavícula rota— y la madre le envió la imagen de su hija enfocada en el moretón, pero que también mostraba su desnudez.

La mencionada lesión dio pie a una averiguación por parte de la policía que terminó sin que se presentaran cargos al respecto.

Fecha límite en la contienda por la Cámara de Representantes

Después de hablar con Trump el lunes, el congresista dijo que respondió estableciendo un paralelismo con “la misma resiliencia” que el mandatario demostró en 2016.

Debido a la constante preocupación por la elegibilidad de Miller, algunos altos cargos del Partido Republicano de la Cámara de Representantes se comunicaron con funcionarios de la Casa Blanca para solicitar ayuda, informó una fuente. Los miembros querían particularmente que el presidente pidiera a Miller que se retirara de la contienda antes de la fecha límite, que se acercaba rápidamente, para que apareciera en la boleta electoral, dijo la fuente.

En una entrevista con Politico, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, expresó que no había hablado con Miller en los últimos días sobre las acusaciones, pero que lo haría. Agregó que el proceso de investigación ética de la Cámara debía seguir su curso.

“Según sus propias palabras, se trata de un proceso de divorcio desagradable, que se ha vuelto turbio y público”, zanjó Johnson. “Pero en privado, les dice a los miembros lo mismo que dice públicamente: que niega todo esto”.

De acuerdo con la oficina del secretario de Estado de Ohio, si Miller se retiraba antes del cierre de la jornada laboral del martes, se celebrarían unas primarias especiales para cubrir la vacante en la nominación republicana.

Pero, si se retirase de la contienda luego de la fecha límite, los líderes del partido tendrían poco tiempo de sustituirlo. La fecha límite para reemplazarlo en la boleta electoral es el 10 de agosto; sin embargo, se necesita un aviso de dos días antes de que los cabecillas del partido celebren una reunión para elegir al candidato.

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