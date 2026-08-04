Bernie Moreno dice que su hija “vive con miedo constante” de su exesposo Max Miller

El senador republicano por Ohio Bernie Moreno dijo este martes que las acusaciones de abuso contra el exesposo de su hija Emily Moreno, el representante Max Miller, han tenido un fuerte impacto en su familia y aseguró que su hija vive con miedo por lo que él podría hacer.

“Espero que ustedes entiendan —quizás espero que nunca tengan que entender— por lo que ha pasado mi hija, por lo que está pasando mi hija, por lo que está pasando mi esposa, por lo que están pasando mis dos hijos y mi otra hija”, dijo Moreno a periodistas en el Capitolio.

“Esto es verdaderamente el séptimo nivel del infierno”, agregó el senador. “Ha sido una experiencia horrible para toda mi familia”.

Emily Moreno acusa a Miller de haberle arrojado agua caliente, apuntarle con una pistola a la cabeza y romperle la clavícula. Miller rechaza las acusaciones y ha defendido públicamente su inocencia.

Bernie Moreno explicó que su hija le pidió que moderara sus declaraciones y evitara intervenir públicamente en el conflicto, pero aseguró que ella vive con un temor constante hacia Miller.

“Mi hija vive con miedo constante a este hombre”, afirmó el senador. “No se imaginan lo que siento, cuando la principal responsabilidad de un padre es proteger a sus hijos”.

Moreno relató además que el domingo recogió a su nieta en una comisaría de Bay Village, Ohio, después de que la menor estuviera en casa de Miller.

“No sé de qué es capaz este tipo”, afirmó el senador, quien también calificó la situación como “el nivel de depravación total y completa”.

Miller niega las acusaciones

Las declaraciones de Moreno se produjeron dos días después de que pidiera públicamente a Miller abandonar su cargo y buscar ayuda profesional, al considerar que existe un patrón de abuso.

Miller, que cumple su segundo mandato en la Cámara de Representantes, ha negado las acusaciones de su exesposa y presentó en mayo una demanda por difamación contra ella.

El congresista anunció además este martes que solicitará al Comité de Ética de la Cámara de Representantes que investigue las acusaciones y ofreció entregar toda la documentación necesaria.

“Voy a presentar mi propia documentación para que se me someta a una investigación ética y así limpiar mi nombre de estos horribles ataques contra mí y mi familia”, escribió Miller en X. “No tengo absolutamente nada que ocultar”.

Posteriormente añadió: “Las acusaciones siguen cambiando, pero mis hechos permanecen inalterables. Espero que mis colegas lean todo por sí mismos”.

La presión republicana aumenta sobre Miller

La defensa de Miller de su candidatura a la reelección enfrenta ahora un creciente cuestionamiento dentro de su propio partido. El representante republicano por Ohio anunció el domingo que no abandonaría la contienda de noviembre, pero el escenario cambió después de que varias figuras republicanas pidieran públicamente que diera un paso atrás.

El presidente Donald Trump expresó dudas sobre la candidatura durante una conversación telefónica con Miller el lunes. Según Axios, el mandatario le dijo: “Las cosas no pintan bien”.

La senadora republicana Shelley Moore Capito respaldó la posibilidad de que Miller renuncie después de conocer la posición de Moreno.

“Si Moreno cree que debería renunciar, lo apoyo”, afirmó Capito.

La senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski también consideró que las acusaciones requieren un estándar elevado para los funcionarios públicos.

“Las acusaciones son muy graves, y si son ciertas, soy de las que piensan que nuestros funcionarios electos deben estar sujetos a altos estándares”, señaló.

Los senadores republicanos Rick Scott, Jim Justice y Cynthia Lummis también expresaron su respaldo a Moreno en medio de la disputa.

Scott reconoció que no conocía todos los detalles de las acusaciones, pero afirmó: “Como dijo Bernie, parece que necesita ayuda psicológica. Confío en Bernie”.

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