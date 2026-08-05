Representante Chuck Edwards retira campaña de reelección en Carolina del Norte tras polémica por conducta inapropiada

El representante republicano Chuck Edwards anunció este miércoles la suspensión de su campaña para ser reelegido como congresista por el oeste de Carolina del Norte, decisión que ocurre tras un informe del Comité de Ética de la Cámara de Representantes, el cual determinó la presencia de “pruebas sustanciales” sobre conducta inadecuada y acercamientos no deseados de Edwards hacia dos trabajadoras de su equipo de trabajo.

“Tras mucha oración y reflexión, he decidido retirarme de mi campaña de reelección. Cumpliré mi mandato actual. Servir al oeste de Carolina del Norte ha sido el honor de mi vida. Gracias por su confianza, oraciones y apoyo. Que Dios bendiga al oeste de Carolina del Norte y a Estados Unidos”, declaró Edwards en sus redes sociales.

Asimismo, Edwards señaló que permanecerá en el ejercicio de sus funciones parlamentarias hasta la conclusión del periodo vigente.

After much prayer and reflection, I’ve decided to withdraw from my re-election campaign. I will complete my current term. Serving Western North Carolina has been the honor of my life. Thank you for your trust, prayers, and support. God bless WNC and America. — Congressman Chuck Edwards (@RepChuckEdwards) August 5, 2026

Gestiones de la dirigencia republicana

Tras la divulgación del documento ético, líderes del Partido Republicano en la Cámara Baja entablaron conversaciones privadas con el legislador para solicitar el retiro de su postulación, informó ABC News. La recomendación formal del comité evaluador contempla someter a votación del pleno una sanción contra el representante, proceso programado tentativamente para septiembre debido al receso parlamentario de agosto.

La cúpula republicana proyecta que la eventual aprobación de esta medida afectaría el desempeño del partido en la votación del distrito del oeste de Carolina del Norte pautada para noviembre.

Postura de la campaña de Edwards

Paul Shumaker, portavoz de la campaña de Edwards, declaró que las conclusiones de la comisión de ética “exoneran por completo al representante Edwards según las normas de la Cámara de Representantes que rigen la mala conducta o el acoso sexual” y que su conclusión demostraba que el congresista “no violó la ley federal de acoso sexual”.

El vocero añadió que Edwards “espera que se limpie su nombre y trabajará para garantizar que este proceso salga a la luz por completo”.

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