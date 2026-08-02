Miller dice que buscará la reelección pese a las acusaciones de violencia su exesposa

El congresista republicano de Ohio Max Miller confirmó que continuará en la carrera por la reelección en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, pese a las acusaciones de violencia doméstica formuladas por su exesposa, Emily Moreno, y aseguró que está decidido a ganar el escaño.

“No me voy a retirar de esta contienda, voy a ganar en noviembre”, afirmó Miller en un video de casi 20 minutos publicado este domingo en su cuenta de X, en el que expuso su versión sobre la controversia que amenaza con complicar sus posibilidades electorales.

Miller sostuvo que la disputa no se limita a su futuro político y la vinculó con su familia y con la custodia y bienestar de la hija que tiene con Moreno, hija del también republicano Bernie Moreno.

“Esta elección va más allá de ganar un escaño para el Partido Republicano en noviembre: se trata de mi familia, de nuestra hija, de preservar nuestros valores y de exigir responsabilidades a los medios y a otras personas que han actuado de manera increíblemente imprudente”, afirmó.

Moreno acusa a Miller de haberle apuntado con una pistola en la cabeza y de haberla agredido físicamente en distintos episodios. Entre sus denuncias figura que sufrió quemaduras en el pecho y el estómago después de que él le arrojara agua caliente, además de una fractura de clavícula y contusiones en un hombro.

“Broma pesada”

Miller rechazó esas acusaciones y lo describió como una “broma pesada” el incidente relacionado con el agua.

“Le rocié agua con el rociador conectado al grifo del fregadero de la cocina, que no alcanza la temperatura de ebullición ni de quemaduras”, afirmó.

El congresista también ha acusado a Moreno de violencia doméstica, aunque un juez desestimó formalmente esa demanda presentada por Miller la semana pasada.

La disputa incluye además declaraciones atribuidas en documentos judiciales a la hija de la pareja. Según esos registros, la niña llegó a decirle a su madre: “Papá te va a matar”.

Miller rechazó igualmente cualquier acusación de haber maltratado a su hija y calificó ese señalamiento como el más doloroso de los que enfrenta.

“Nunca he abusado de nuestra hija”, afirmó el congresista, quien aseguró que utilizará su plataforma pública para presentar su versión de los hechos.

Complica el escaño republicano

La decisión de Miller de permanecer en la contienda tiene consecuencias que van más allá de su situación personal. Antes de que surgieran las acusaciones, los republicanos consideraban el escaño de Ohio como uno de los puestos que tenían prácticamente asegurados para los comicios de noviembre.

Ahora, la controversia ha colocado la candidatura bajo mayor presión y amenaza con convertir una contienda que parecía favorable al Partido Republicano en una disputa más competitiva.

Miller cumple su segundo mandato en la Cámara de Representantes y ha construido parte de su carrera política sobre su cercanía con el presidente Donald Trump.

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