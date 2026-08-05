Mohamed Salah fue recibido como héroe en Turquía por incorporación al Trabzonspor

El delantero y capitán de la selección nacional de Egipto Mohamed Salah arribó este miércoles a territorio turco con el objetivo de formalizar su vinculación con el Trabzonspor.

“El futbolista profesional Mohamed Salah, con quien hemos iniciado negociaciones para su traspaso, estará en la Terminal de Aviación General del Aeropuerto Atatürk de Estambul este 5 de agosto para completar el proceso”, anunció la institución en un comunicado.

El atacante llegó a la capital turca en un vuelo privado procedente de la isla de Miconos, Grecia, donde disfrutaba de sus vacaciones tras disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, torneo en el que Egipto cayó en la fase de octavos de final frente a Argentina.

La llegada de Salah desató un gran entusiasmo entre los seguidores del Trabzonspor presentes en el aeródromo capitalino, según reportó la agencia local Anadolu. El plan de viaje contempla su traslado nocturno a la ciudad de Trebisonda, donde este jueves se llevará a cabo el acto público de firma contractual. El acuerdo vinculará al futbolista de 34 años con la entidad por las próximas dos temporadas.

El extremo internacional quedó en condición de agente libre en junio pasado tras culminar un ciclo de nueve temporadas en las filas del Liverpool. Durante su trayectoria en Anfield, el goleador firmó 255 anotaciones en competencias oficiales, cifra que lo sitúa como el tercer máximo artillero en la historia de la entidad inglesa.

En su palmarés con el equipo británico figuran dos campeonatos de Premier League, una Liga de Campeones, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

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