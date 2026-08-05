Políticas migratorias de Trump afectan más a familiares y conocidos de jóvenes hispanos, revela encuesta

Entre los hispanos, los integrantes de la Generación Z revelo mayor proximidad en las acciones migratorias del gobierno del presidente Donald Trump, ya que conocen a la mayor cantidad de personas, familiares o amigos, afectados por esas políticas.

Según una encuesta del Intelligence Center de My Code, empresa de la que forma parte este diario, el 61% de la Generación Z conoce personalmente a alguien afectado por las políticas migratorias de Trump, incluidas las redadas de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o los procesos de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Los votantes de la Generación Z tienen más probabilidades que los votantes mayores de conocer personalmente a alguien afectado por las políticas migratorias, y este patrón es más marcado entre la Generación Z hispana”, indica la encuesta.

Los millennials son la segunda generación que expresó una mayor cercanía a las consecuencias de las políticas migratorias de Trump, con un 48% entre los hispanos y un 39% entre los votantes en general.

“Para los votantes hispanos, la inmigración puede abarcar tanto un marco político como un marco comunitario: control fronterizo, debido proceso, conducta de las autoridades, vínculos familiares y confianza”, añade el informe.

Crédito: Impremedia

El impacto negativo de las deportaciones masivas de Trump y los cambios en los procesos legales afecta a los hispanos demócratas y republicanos casi por igual, ya que mientras el 47% de los hispanos republicanos afirma que algún familiar o conocido ha sido afectado, el 54% de los demócratas se expresó en el mismo sentido.

El porcentaje disminuye ligeramente entre los votantes hispanos independientes, situándose en el 42%.

A pesar de las afectaciones en sus familias o conocidos de las políticas migratorias, los republicanos hispanos apoyan las redadas de ICE, incluso en las escuelas, ya que solamente el 28% las rechaza.

La mayoría de los republicanos apoya las políticas actuales en la frontera (71%), a diferencia del 28% de los demócratas y el 29% de los independientes.

El 55% de los demócratas desaprueba el bloqueo de las solicitudes de asilo o el reasentamiento de refugiados, y el 42% de los independientes expresan tal postura.

“Los datos muestran una clara división entre los votantes que priorizan el control fronterizo y aquellos más preocupados por el debido proceso, la conducta de las fuerzas del orden y la confianza de la comunidad”, acota el reporte.