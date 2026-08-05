Qué comer entre comidas si tienes hígado graso: 5 snacks recomendados por expertos

Aunque los snacks pueden ser aliados nutricionales para satisfacer un antojo, los expertos revelan que lo que consumen en las meriendas y snacks las personas puede desarrollar o empeorar el hígado graso, por lo que recomiendan un balance de nutrientes para revertir los efectos en este importante órgano y ofrecen cinco opciones saludables.

El hígado graso es una enfermedad que afecta a más de 80 millones de estadounidenses, según la American Liver Foundation (Fundación Americana del Hígado o ALF), por lo que se considera un problema de salud pública.

De hecho, las guías alimentarias publicadas por las autoridades sanitarias de EE. UU. recomiendan consumir mayor cantidad de proteínas y reducir el consumo de azúcar para prevenir enfermedades como el hígado graso, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Los snacks y el hígado graso

Desde bebidas azucaradas hasta productos de panadería dulces, frituras o alimentos ultraprocesados, estos son los snacks que acostumbran consumir las personas con la condición de hígado graso. Este tipo de alimentos eleva los picos de azúcar y de insulina en sangre, lo que favorece la acumulación de grasa en el hígado.

Carreño explica que quienes se saltan la merienda pasan muchas horas sin comer, lo que genera hambre excesiva en la siguiente comida, terminan comiendo de más y aparece la pesadez.

Los 4 pilares de una merienda para revertir el hígado graso

La recomendación de la experta es elegir meriendas equilibradas para mantener una glucosa estable, reducir la necesidad de producir insulina, mejorar la saciedad, disminuir la inflamación y darle al hígado un entorno favorable para recuperarse.

Para que una merienda sea saludable para el hígado graso, debe contener:

Proteína: Aumenta la saciedad y ayuda a controlar la glucosa .

Aumenta la y ayuda a controlar la . Fibra: Alimenta la microbiota y ralentiza la absorción de carbohidratos .

Alimenta la y ralentiza la absorción de . Grasas saludables: Favorecen el control del apetito y los niveles de azúcar .

Favorecen el control del y los niveles de . Antioxidantes y compuestos bioactivos: Combaten el estrés oxidativo y la inflamación hepática.

Los 5 mejores snacks para el hígado graso y la resistencia a la insulina

El yogur griego natural combinado con frutos rojos ofrece una dosis de probióticos y proteína que protege las enzimas hepáticas y mejora la saciedad. Crédito: Shutterstock

1. Yogur griego natural con frutos rojos y nueces

Esta combinación de yogur y frutas es refrescante y deliciosa. Solo debes mezclar media taza de yogur griego natural sin azúcar, una porción de frutos rojos (fresas, moras, arándanos o papaya) y un puñado de nueces (o maní natural si buscas una alternativa económica).

Es una merienda proteica, rica en probióticos que protegen las enzimas hepáticas, antioxidantes y grasas saludables que mejoran la sensibilidad a la insulina.

2. Manzana pequeña con mantequilla de maní 100% natural

Manzana con mantequilla de maní 100% natural, la opción ideal con fibra y grasas saludables para estabilizar la glucosa. Crédito: Shutterstock

La combinación de manzana y mantequilla de maní es una combinación perfecta. La manzana aporta pectina, una fibra soluble que alimenta la microbiota y retrasa la absorción de la glucosa, mientras que la mantequilla de maní añade proteína vegetal y grasas de calidad.

Este snack genera sensación de saciedad, lo que ayuda a evitar el picoteo entre comidas.

3. Kéfir natural con semillas de chía y fruta

Otro snack proteico se logra combinando 150 ml de kéfir natural, una cucharadita de semillas de chía y una porción de fruta (papaya, melón o kiwi). Esta sencilla preparación aporta fibra de las semillas, ácidos grasos omega-3 vegetales (ALA) y los probióticos del kéfir. Esta combinación ayuda a mejorar el metabolismo del hígado y reducir la inflamación.

4. Puñado de frutos secos o huevos cocidos con fruta

Un puñado de frutos secos aporta grasas saludables y vitamina E, nutrientes esenciales para reducir la inflamación del hígado y prevenir la acumulación de grasa. Crédito: Shutterstock

Los frutos secos son otro clásico de los snacks saludables. La cantidad diaria recomendada es un puñado de frutos secos (nueces, almendras, pistachos), los cuales aportan grasas monoinsaturadas, vitamina E y minerales.

Otra opción son dos huevos cocidos con fruta. El huevo es rico en proteína de alto valor biológico y colina, un nutriente esencial para que el hígado transporte las grasas y evite su acumulación.

5. Ensalada caprese express con galletas de arroz o maíz

Es tan sencillo como mezclar tomate cherry picado, 40 g de queso bajo en grasa, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, orégano, pimienta y sal. Sirve sobre galletas de maíz o arroz inflado.

Este snack está inspirado en la dieta mediterránea: el tomate aporta licopeno, el aceite de oliva entrega polifenoles antiinflamatorios y el queso proporciona proteína saciante.

Conocer las combinaciones de alimentos y las opciones de combinaciones es una buena estrategia a la hora de tomar decisiones que ayuden a revertir el hígado graso.

Sigue leyendo:

.Hígado graso: cómo armar 5 platos para sanarlo sin eliminar los carbohidratos

.Cómo eliminar toxinas del hígado: 5 plantas respaldadas por la ciencia para desintoxicarlo de forma segura

.5 grupos de alimentos para revertir el hígado graso de forma natural (según la ciencia)