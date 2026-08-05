Real Madrid y Vinícius avanzan en negociaciones para renovar el contrato

El Real Madrid dio un paso importante para asegurar la continuidad de Vinicius Jr.. Luego de varios meses de negociaciones sin avances significativos, el club blanco y los representantes del delantero brasileño retomaron las conversaciones y acercaron posiciones para una renovación que podría resolverse en las próximas horas.

El atacante de 26 años, cuyo contrato entra en su último año de vigencia, sigue siendo una de las prioridades de la directiva encabezada por Florentino Pérez, que busca evitar que el futbolista pueda negociar libremente con otros equipos a partir de enero.

??? Real Madrid are increasingly confident to receive final green light from Vinicius Jr on new contract.



New proposal being discussed but Madrid optimistic and Vini Jr’s camp also positive after today’s meeting.



José Mourinho also got involved.



?? https://t.co/fjTyUmqlAw pic.twitter.com/p2nR5iAfM7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

Real Madrid mejora su oferta por Vinicius Jr.

Las reuniones entre el Real Madrid y los agentes de Roc Nation, empresa que representa a Vinicius Jr., dejaron sensaciones positivas en la capital española. Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, ambas partes lograron destrabar unas negociaciones que permanecían estancadas desde hace casi un año.

La directiva merengue presentó una oferta mejorada con el objetivo de convencer al brasileño de continuar en el Santiago Bernabéu. Ahora, el club espera la respuesta del futbolista, que podría llegar en cuestión de horas y no de días.

Mourinho confía en la continuidad del brasileño

Vinicius ya se encuentra trabajando bajo las órdenes del nuevo entrenador José Mourinho, quien inició la pretemporada hace varios días. El extremo brasileño se mostró satisfecho con el ambiente del equipo y con el inicio de esta nueva etapa.

Dentro del club existe optimismo respecto a que el atacante continuará defendiendo la camiseta blanca, especialmente después del acercamiento logrado en las últimas conversaciones.

Arsenal sigue atento a la situación

Mientras el Real Madrid espera la decisión definitiva, el Arsenal continúa monitoreando el futuro del internacional brasileño.

El conjunto inglés considera a Vinicius como su principal objetivo para reforzar la banda izquierda y estaría dispuesto a intensificar su interés si finalmente el futbolista decide rechazar la propuesta madridista.

No obstante, distintas informaciones coinciden en que la prioridad del brasileño sigue siendo permanecer en el club blanco, al que en repetidas ocasiones ha definido como “el club de sus sueños”.

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