Vinícius Jr. rechazó oferta de más de $25 millones por temporada en el Real Madrid

La continuidad de Vinicius Jr. en el Real Madrid depende de una reunión entre la cúpula del Real Madrid y los representantes del atacante. La entidad merengue busca resolver de manera definitiva la situación contractual del brasileño de 26 años, sobre quien pesa la advertencia de ser incluido en el mercado de transferencias en caso de no alcanzar un entendimiento inmediato, dado que su vínculo expira en menos de un año.

De acuerdo con informaciones difundidas por el programa El Larguero, el atacante rechazó una propuesta formal de renovación hasta 2031 valorada en 22 millones de euros netos (poco más de $25 millones de dólares) por temporada. La pretensión del internacional brasileño se sitúa en torno a los 30 millones netos anuales.

La coyuntura contractual del extremo ha despertado el interés de potencias europeas como el Arsenal, que se mantiene atento a la evolución del expediente. No obstante, el regreso de José Mourinho al banquillo blanco actúa como un factor de peso a favor de la permanencia del atacante.

Tras la finalización del Mundial, el técnico portugués le trasladó al futbolista que forma parte central de su proyecto deportivo. Vinicius, quien ya se reincorporó a la dinámica del primer equipo para completar la pretemporada, ha elogiado públicamente la metodología de trabajo del estratega, con quien sostiene una sintonía que podría flexibilizar la postura del jugador en la mesa de negociación.

Bajo la gestión de Florentino Pérez, la Casa Blanca se ha caracterizado por una política salarial inflexible ante demandas individuales. La reunión pautada para este miercoles determinará si las partes logran un punto de equilibrio mediante los incentivos comerciales o si el club opta por escuchar ofertas este mismo mercado estival.

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