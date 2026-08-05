Seguro Social enviará pagos directos de hasta $5,181 el 12 de agosto

Miles de jubilados en Estados Unidos recibirán un nuevo depósito del Seguro Social el próximo 12 de agosto. Este será el primer grupo de pagos correspondientes al calendario de agosto y el monto máximo que puede recibir un beneficiario este año alcanza los $5,181 mensuales, dependiendo de diversos factores establecidos por la Administración del Seguro Social (SSA).

¿Quiénes recibirán el pago el 12 de agosto?

De acuerdo con el calendario de la Administración del Seguro Social, el depósito del miércoles 12 de agosto corresponde a los jubilados cuya fecha de nacimiento se ubica entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

Los beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes recibirán su pago una semana después, el 19 de agosto, mientras que quienes nacieron entre el 21 y el 31 lo obtendrán el 26 de agosto.

Este esquema de pagos escalonados permite distribuir los depósitos a lo largo del mes entre millones de beneficiarios del programa de jubilación.

¿Quiénes pueden recibir beneficios del Seguro Social?

La SSA permite solicitar los beneficios de jubilación a partir de los 62 años, siempre que el trabajador reúna los requisitos de cotización establecidos por el programa.

Sin embargo, la edad en la que una persona decide jubilarse influye directamente en la cantidad que recibirá cada mes.

Por ello, quienes comienzan a cobrar sus beneficios antes de alcanzar la edad plena de jubilación reciben un monto menor que quienes esperan más tiempo.

¿Cómo alcanzar el pago máximo de $5,181?

La cantidad que paga el Seguro Social no es igual para todos los jubilados.

El monto depende principalmente de tres factores: la edad en la que se solicitan los beneficios, el historial de ingresos del trabajador y los años durante los cuales realizó aportaciones al sistema.

Según la Administración del Seguro Social, una persona que decide comenzar a recibir sus beneficios a los 62 años puede obtener hasta $2,969 al mes.

En cambio, quienes retrasan su jubilación hasta los 70 años pueden alcanzar un pago máximo mensual de $5,181, siempre que también cumplan con los requisitos de ingresos y cotizaciones establecidos por la agencia.

La SSA ofrece además una calculadora en línea que permite a cada trabajador conocer una estimación personalizada de los beneficios que podría recibir al momento de jubilarse.

¿De dónde provienen los recursos del Seguro Social?

El programa se financia principalmente mediante los impuestos sobre la nómina que pagan tanto los trabajadores como sus empleadores durante la vida laboral.

No obstante, el futuro financiero del sistema continúa siendo motivo de preocupación.

Un informe de los fideicomisarios del Seguro Social advierte que el fondo destinado al pago de beneficios de jubilación podría agotarse en 2032 si el Congreso no adopta medidas para fortalecer su financiamiento.

El informe atribuye esta situación al crecimiento del número de jubilados y a una fuerza laboral proporcionalmente menor, lo que reduce la cantidad de contribuyentes que sostienen el sistema.

Mientras continúan los debates sobre posibles reformas, millones de estadounidenses seguirán recibiendo sus pagos mensuales conforme al calendario oficial establecido por la Administración del Seguro Social.

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