¿El Seguro Social te pagó de más y ahora exige que devuelvas el dinero? Esto puedes hacer

Recibir una carta del Seguro Social informando que hubo un pago en exceso puede ser alarmante. Sin embargo, este tipo de notificaciones no significa necesariamente que debas devolver el dinero de inmediato ni que no tengas alternativas para resolver la situación.

Actuar con rapidez y conocer los procedimientos de la Administración del Seguro Social (SSA) puede marcar una gran diferencia.

Lee cuidadosamente toda la notificación

Lo primero que recomiendan los especialistas es revisar cada página de la carta antes de tomar cualquier decisión, según explicó el portal The Free Financial Advisor.

El aviso explica por qué la SSA considera que hubo un pago en exceso, cuánto dinero reclama y cuáles son los plazos y opciones disponibles para responder.

También es importante identificar si el supuesto error corresponde a un cambio reciente o a una situación ocurrida meses o incluso años atrás.

Los pequeños detalles pueden ayudar a entender el origen del problema.

Después, conviene comparar la información del aviso con documentos personales como estados de cuenta del Seguro Social, comprobantes de ingresos, declaraciones de impuestos y cualquier correspondencia previa enviada por la agencia.

Verifica que los datos sean correctos

No todas las notificaciones contienen errores, pero todas deben revisarse cuidadosamente.

Un ajuste en la jubilación, ingresos obtenidos después de volver a trabajar, modificaciones relacionadas con beneficios por discapacidad o retrasos en el procesamiento de información pueden provocar que la SSA determine un pago en exceso.

Si detectas inconsistencias, reúne toda la documentación que respalde tu caso antes de comunicarte con la agencia.

Tener organizados comprobantes de ingresos, cartas del Seguro Social y un registro de fechas importantes puede facilitar la revisión del expediente.

Puedes apelar o pedir que se perdone la deuda

Recibir una notificación de sobrepago no significa que la única opción sea devolver el dinero.

Si consideras que la decisión es incorrecta, puedes presentar una apelación para que la SSA vuelva a revisar si realmente existió el pago indebido.

Otra alternativa es solicitar una exención o ‘waiver’.

Este procedimiento permite pedir que la devolución sea perdonada cuando el beneficiario considera que el sobrepago no fue por su culpa y que devolver el dinero le ocasionaría dificultades económicas o sería injusto conforme a las reglas del Seguro Social.

En ambos casos será necesario presentar documentación y explicar claramente las razones de la solicitud.

No dejes pasar los plazos

El tiempo juega un papel importante cuando llega este tipo de aviso.

Contactar a la Administración del Seguro Social lo antes posible, ya sea por teléfono o mediante una cita, ayuda a resolver dudas antes de que venzan los plazos establecidos en la carta.

Los especialistas también aconsejan preparar una lista de preguntas antes de hablar con un representante.

Entre ellas destacan conocer por qué ocurrió el supuesto sobrepago, cuáles son las fechas límite y qué procedimientos existen para apelar o solicitar una exención.

Tomar notas durante la conversación también puede ser útil si posteriormente es necesario dar seguimiento al caso.

Si el sobrepago es válido, existen opciones de pago

En algunos casos, después de la revisión, la SSA confirma que efectivamente hubo un pago mayor al que correspondía.

Cuando eso ocurre, la agencia generalmente permite analizar alternativas para devolver el dinero, en lugar de exigir un pago único e inmediato.

Las personas que no puedan cubrir el monto completo pueden conversar con el Seguro Social sobre acuerdos de pago conforme a los procedimientos de la institución.

Además, mantener organizados los documentos relacionados con los beneficios, reportar oportunamente cualquier cambio de ingresos o situación personal y revisar cuidadosamente toda la correspondencia enviada por la SSA puede ayudar a evitar nuevos problemas en el futuro.



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