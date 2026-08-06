Abogado robó más de $855,000 a clientes en Nueva York: acusación

Peter V. Giattino, abogado de 43 años y residente de Wading River (Long Island, NY), fue acusado formalmente de hurto mayor y otros cargos relacionados como sospechoso de haber robado más de $855,000 dólares a sus clientes y a otras partes involucradas en transacciones legales.

“Este acusado presuntamente se aprovechó de su posición como abogado local y desvió fondos que legítimamente pertenecían a personas que confiaban en su integridad profesional y responsabilidad fiduciaria”, declaró el fiscal de fistrito del condado Suffolk, Raymond Tierney, en un comunicado. “Continuaremos procesando este caso con firmeza para hacer justicia a las víctimas y enviar un mensaje claro: aquellos que abusan de su autoridad legal para beneficio personal responderán plenamente ante la ley”.

Según la investigación, entre octubre de 2023 y octubre de 2025, Giattino robó $855,480 dólares a sus propios clientes y a otras personas, siendo abogado principal de PVG Legal Solutions PLLC. La semana pasada compareció ante el juez Steven A. Pilewski para la lectura de los cargos contenidos en la acusación formal: hurto mayor, plan para defraudar y hurto menor.

Deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 25 de septiembre y se enfrenta a una pena de hasta 15 años de prisión si es condenado por el cargo más grave. Si alguien cree que ha sido víctima de Peter Giattino debe llamar a la fiscalía del condado Suffolk al 631-853-4626. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, también en ese condado el mes pasado Daphna Zekaria, abogada residente de Syosset (NY), fue condenada a 6 meses de cárcel y y 5 años de libertad condicional tras declararse culpable de hurto mayor y cargos conexos, por sustraer cerca de $400,000 dólares de las cuentas de depósito en garantía (escrow) de sus clientes para cubrir gastos personales y comerciales. Una de sus víctimas fue un ganador de un premio de lotería.

En junio el abogado José Polanco fue acusado formalmente en NY de haber sustraído más de $1 millón de dólares a dos prestatarios durante procesos de refinanciación hipotecaria y al Dime Community Bank mediante la emisión de cheques sin fondos.

Igualmente en 2024 un abogado de Nueva York que había representado a celebridades fue acusado de robar casi $3,8 millones de dólares a varios clientes de bienes raíces en Brooklyn (NYC), muchos de ellos ancianos. Luego fue hallado muerto.