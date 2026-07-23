Abogada robó casi $400,000 a clientes, incluyendo un ganador de lotería: acusación en Nueva York

Daphna Zekaria, abogada de 56 años y residente de Syosset (NY), fue condenada a 6 meses de cárcel y y 5 años de libertad condicional tras declararse culpable de hurto mayor y cargos conexos, por sustraer cerca de $400,000 dólares de las cuentas de depósito en garantía (escrow) de sus clientes para cubrir gastos personales y comerciales.

Además su licencia para ejercer la abogacía fue suspendida, mientras el Comité de Quejas contra Abogados del Primer Departamento Judicial continúa el procedimiento para su inhabilitación profesional.

Zekaria ya abonó $373,500 dólares en concepto de restitución al Fondo de Abogados para la Protección del Cliente (Lawyers Fund for Client Protection). “A los abogados se les exige un estándar ético más elevado que al resto de la sociedad, y con razón”, declaró en un comunicado el fiscal de distrito del condado Suffolk (Long Island), Raymond Tierney. “Esta acusada no sólo robó dinero; abusó de la confianza depositada en ella como abogada y del propio sistema legal. Sus acciones merecen una sanción severa, y agradezco a mi equipo de fiscalía por haber logrado que responda por sus actos”.

Según los documentos judiciales y la confesión de la acusada durante la audiencia de declaración de culpabilidad, en agosto de 2021 Zekaria era socia del bufete de abogados Sokolski and Zekaria, P.C., con sede en Huntington y fue contratada para representar a una mujer en su divorcio y, posteriormente, en la venta de su vivienda conyugal. Entre el 29 de diciembre de 2021 y el 4 de marzo de 2022 Zekaria recibió aproximadamente $150,000 dólares, producto de la venta de la casa de su cliente. Debía custodiar esos fondos en su cuenta en garantía para desembolsarlos una vez finalizado el divorcio de la cliente; sin embargo, utilizó el dinero para gastos personales y comerciales.

En diciembre de 2021 Zekaria fue contratada por un ganador de la Lotería del Estado de Nueva York; prometió custodiar una parte de su dinero en la cuenta de depósito en garantía del bufete e invertir otra parte en su nombre. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. Por el contrario, realizó grandes transferencias de fondos a otras personas. Zekaria obtuvo un total de $230,000 dólares de la víctima a través de tres transacciones distintas, según la fiscalía.

Además, en marzo de 2023 una mujer mayor de Manhattan contrató a Zekaria para que la ayudara a impugnar un proceso de desalojo. Recibió $17,500 dólares de esa cliente para representarla, pero no realizó ningún trabajo jurídico en su nombre. Cuando la víctima solicitó la devolución del dinero 13 días después de haber efectuado el pago, Zekaria ya se lo había gastado en pagos digitales y en facturas de tarjetas de crédito.

Grandes estafas recientes

En junio el abogado José Polanco fue acusado formalmente en NY de haber sustraído más de $1 millón de dólares a dos prestatarios durante procesos de refinanciación hipotecaria y al Dime Community Bank mediante la emisión de cheques sin fondos.

En abril Catalina Corona, mujer de 62 años, se declaró culpable de haber robado $10 millones de dólares a sus empleadores -un matrimonio de edad avanzada en Long Island (NY)-, anunció Joseph Nocella Jr., Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York.

Tambien ese mes Donna Eckert, mujer de 66 años, llegó extraditada a Nueva York desde California para enfrentar cargos de hurto mayor por presuntamente haber robado $3.5 millones de dólares al Distrito Escolar Hempstead Union Free en Long Island.

Además Murielle Misczak, ciudadana suiza y directora de la guardería privada Kinderhaus Brooklyn (NYC), fue acusada de malversar $2.75 millones de dólares de los fondos recaudados por concepto de matrículas; y la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island acusó a Sharon Blinn, mujer de 65 años, de haber desviado más de $1 millón de dólares de la empresa donde trabajaba.

En marzo la Fiscalía del condado Suffolk en Long Island acusó a Sharon Blinn, mujer de 65 años, de haber desviado más de $1 millón de dólares de la empresa donde trabajaba. En diciembre cinco funcionarios de varias compañías de carga en el Aeropuerto JFK -el principal de Nueva York- fueron acusados ​​de sobornar a un alto empleado de Delta Airlines con más de $250,000 dólares en efectivo durante cinco años, además de viajes a Las Vegas y Atlantic City, para mantener sus lucrativos contratos, informó la Fiscalía General del estado Nueva York.

En agosto de 2025 Marc Lindor fue acusado de depositar un cheque alterado por valor de $1,7 millones de dólares en un banco en Long Island (NY) y luego retirar grandes cantidades de efectivo antes de ser detenido. También ese mes Michael Lucchesi (67), destacado médico del SUNY Downstate Medical Center en Brooklyn, fue sentenciado por malversar más de $1,4 millones de dólares para financiar una lujosa guardería canina y otros gastos personales.

En marzo de 2025 Damaris Beltré, preparadora de impuestos en Long Island (NY), fue acusada de estafar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) por $12 millones de dólares, dinero que utilizó para comprar joyas, un auto Honda y una casa en República Dominicana, según la fiscalía. En 2024 Rafael Álvarez, preparador de impuestos en El Bronx (NYC) conocido como “el Mago”, fue acusado por el IRS de una estafa fiscal de $100 millones de dólares. Su plan fue calificado uno de los mayores fraudes fiscales jamás cometidos por un sólo preparador en EE.UU. El director del FBI en Nueva York, James Smith, lo calificó como “un desaire deliberado contra la integridad del sistema tributario de nuestro país”.

En abril de 2024 un investigador de fraude del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) de la ciudad de Nueva York fue acusado como sospechoso de robar información de identidad durante la pandemia de COVID y luego venderla a un estafador en Nueva Jersey, alegaron las autoridades federales. También ese año un empleado MTA y un funcionario judicial se declararon culpables de robar $777,000 dólares en préstamos COVID en el punto álgido de la pandemia del coronavirus y fueron sentenciados.

En marzo de 2024 una mujer se declaró culpable de un plan de fraude de unos $3.5 millones de dólares durante seis años, cuando era Directora de Finanzas y Administración en la Universidad de Nueva York (NYU).

En otro caso de estafa con fondos públicos en Nueva York, en marzo de 2024 una hispana que trabajaba en la Administración de Servicios para Niños (ACS) fue acusada de haber robado miles de dólares que estaban destinados a menores desfavorecidos, falsificando sus firmas para alimentar su lujoso estilo de vida, denunciaron los fiscales de Manhattan.

También unos empleados de la agencia de servicios para personas sin hogar de la ciudad de Nueva York (DHS), el Servicio Postal (USPS), la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA), la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y un ex agente de seguridad escolar de NYPD se encontraban entre 18 personas acusadas en Manhattan después de que una investigación de armas fantasma descubriera una estafa millonaria de robo de identidades a los neoyorquinos indigentes durante la pandemia en 2024.

Más temprano ese año 55 empleados de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) y 15 jubilados fuesen detenidos el 6 de febrero. La lista incluyó a varios hispanos identificados como “súper” de edificios en varios condados. Fue el mayor número de cargos federales de soborno presentados en un sólo día en la historia del Departamento de Justicia (DOJ).

Igualmente en 2024 un abogado de Nueva York que había representado a celebridades fue acusado de robar casi $3,8 millones de dólares a varios clientes de bienes raíces en Brooklyn (NYC), muchos de ellos ancianos. Luego fue hallado muerto.