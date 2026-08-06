AFA hace público su respaldo y apoyo a Gianni Infantino en medio de la crisis en la FIFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifestó su respaldo a la gestión de Gianni Infantino, pocas horas después de que la FIFA reconociera errores y pidiera disculpas a sus 211 asociaciones miembro.

El comunicado de la AFA, difundido tras la retirada oficial de la iniciativa, expuso una posición de apoyo institucional, mientras la UEFA mantiene su rechazo y sostiene el boicot a los torneos internacionales organizados por FIFA, la dirigencia argentina optó por respaldar la conducción de Infantino, en una posición alineada con la Conmebol, más allá de no haber acompañado el plan que generó controversia.

En concreto, la AFA expresó: “En nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de su Comité Ejecutivo, nos dirigimos a Usted querido Presidente, y por su digno intermedio a la directiva de la FIFA, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años, que tuvo como grandes ejes el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente”.

#Institucional Respaldo a la gestión realizada los últimos 10 años por Gianni Infantino en la FIFA



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La reacción de la AFA destacó: “En tal sentido, con relación a los recientes acontecimientos que son de público conocimiento, debemos reconocer la decisión de la Administración de retirar un proyecto que generó, dentro de la familia del fútbol y desde su inicio, muchas más incertidumbres que certezas”.

Destacaron la asunción de los errores

La institución que preside Claudio Chiqui Tapia hizo hincapié en que “es por ello que es dable destacar la asunción de los errores cometidos en dicho proceso y el pedido de disculpas expresado en el sentido mensaje desplegado a las 211 federaciones miembro de FIFA. Priorizar las normas de gobernanza es un pilar fundamental para el fortalecimiento de las buenas relaciones entre la FIFA, sus asociaciones miembro y las confederaciones”.

El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo, según la explicación de Infantino, “proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario”.

Infantino remarcó que la propuesta solo seguiría adelante si contaba con el respaldo mayoritario de las federaciones y luego de un proceso de consulta.

La oposición al proyecto fue liderada por la UEFA, pero también recibió rechazos de la Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). La falta de respaldo de la Conmebol lo terminó de enterrar. Ante esta situación, la FIFA retiró la iniciativa y emitió una comunicación en la que admitió errores y solicitó disculpas a sus miembros.

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