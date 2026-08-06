Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 6 al 12 de agosto

Natalia Bernal llega al Bronx Music Hall

La serie “Nuevas Voces del Bronx Music Hall” presentará a la cantante chilena Natalia Bernal este jueves 6 de agosto, a las 8:00 pm (apertura de puertas a las 7:30 p.m.). El concierto forma parte de la programación de verano dedicada a destacar a mujeres del jazz latino. Radicada en Nueva York desde 2007, Bernal combina influencias de la música popular de Chile, Argentina, Uruguay, Cuba, Perú y Brasil con una sólida formación en jazz. La presentación se realizará en el Bronx Music Hall, ubicado en 438 East 163rd Street, Bronx. Para más información, visite: https://bronxmusichall.org/ o escriba a info@bronxmusichall.org.

Foto: Cortesía

Zayra Pola pondrá a bailar al Lincoln Center

Como parte del festival Summer for the City, la cantante, compositora y percusionista puertorriqueña Zayra Pola ofrecerá una noche de salsa y baile social este viernes 7 de agosto, a las 6:30 pm, en The Dance Floor at Josie Robertson Plaza (10 Lincoln Center Plaza). La velada comenzará con una clase de salsa para todos los niveles impartida por la reconocida instructora Talia Castro-Pozo, seguida de música a cargo del DJ John John y la presentación en vivo de Pola, una de las voces emergentes de la salsa y el jazz latino. Gratis. Más información en: https://lincolncenter.org/.

Foto: Lincoln Center

Tributo a Ella Fitzgerald en Bryant Park

La soprano Latonia Moore (foto), ganadora de tres premios Grammy, ofrecerá un homenaje a Ella Fitzgerald este viernes 7 de agosto, a las 7:00 pm, como parte de Bryant Park Picnic Performances presented by Bank of America. El concierto celebrará el legado de la legendaria “First Lady of Song” con una selección de sus temas más emblemáticos en un espectáculo al aire libre. La presentación se realizará en el césped de Bryant Park, en Midtown Manhattan, y forma parte de la programación gratuita de verano del parque. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar. La entrada es libre. Más información en: bryantpark.org.

Foto: Joseph-Buscarello

One Times Square estrena experiencia inmersiva

A partir de este viernes 7 de agosto, One Times Square, hogar de la icónica esfera de Año Nuevo de Nueva York, abrirá Times Travel, una experiencia inmersiva que recorre la historia de Times Square y de la tradicional celebración de fin de año. Mediante exhibiciones interactivas, proyecciones y tecnología inmersiva, los visitantes podrán explorar diferentes épocas de la ciudad, conocer la evolución de la famosa esfera y acceder al Times Square Skywalk (42nd Street, Seventh Avenue y Broadway), un mirador de 360 grados con pasarela de cristal ubicado a 19 pisos de altura. Más información y entradas en: onetimessquare.com.

Foto: Cortesía

STooPS Summer Festival regresa a Bed-Stuy

El STooPS Summer Festival 2026 celebrará su 13ra edición este sábado 8 de agosto, de 1:00 a 7:00 pm, en Decatur Street, entre Lewis Avenue y Stuyvesant Avenue, en Brooklyn. La jornada gratuita reunirá a artistas y residentes bajo el tema “Joy As Resistance”, transformando las aceras, escalinatas y escaparates del vecindario en escenarios para presentaciones de música en vivo, danza, teatro, poesía y artes visuales. El programa también incluirá actividades familiares en el Kiddie Korner, reconocimientos a líderes comunitarios y presentaciones especiales. El festival invita además a apoyar a comercios y vendedores locales de Bed-Stuy. La entrada es libre. Para más información, visite: https://stoopsbedstuy.org/.

Foto: Kay Hickman

SUPERMAMBO presenta su álbum y cómic

El proyecto musical SUPERMAMBO celebrará el lanzamiento oficial de su innovador álbum y cómic con dos conciertos este sábado 8 de agosto, a las 3:00 pm y 7:00 pm, en Pregones Theater (575 Walton Ave., Bronx). Creado por Jeremy Bosch y Felipe Fournier, el espectáculo fusiona salsa, ilustración y narrativa gráfica en una experiencia inmersiva considerada el primer álbum/cómic de salsa. La historia es narrada por Rubén Blades, productor ejecutivo del proyecto, mediante intervenciones pregrabadas. Al finalizar cada función habrá una firma de autógrafos con Bosch, Fournier y el ilustrador Edgardo Miranda-Rodríguez. El concierto contará además con invitados especiales como Shae Fiol, Alí Bello y Román Lajara. Más información: https://pregonesprtt.org.

Foto: Cortesía

Museum on Wheels llega a ENVSN Festival en Brooklyn

El programa Museum on Wheels formará parte de ENVSN Festival, este sábado 8 de agosto, de 12:00 a 4:00 pm, con una fiesta comunitaria gratuita al aire libre en 99 Scott Avenue, Brooklyn. La jornada invita al público a disfrutar de actividades creativas inspiradas en la moda, talleres de arte, diseños con henna y juegos clásicos como doble Dutch. El evento celebra el crecimiento, la creatividad y el empoderamiento de mujeres jóvenes a través del arte y la comunidad. Las actividades son gratuitas y abiertas al público, aunque el espacio para los talleres es limitado y se atenderá por orden de llegada. Para acceder a la parte interior de ENVSN Festival se requieren boletos. Más información en: museumonwheels.org.

Foto: Argenis Apolinario

Josué Comedy trae su comedia a Nueva Jersey

El comediante puertorriqueño Josué Comedy continúa consolidando el éxito de su gira “Madre Latina: Peligrosa… Pero Divina”, reafirmando la extraordinaria conexión que mantiene con el público latino. Y este sábado 8 de agosto se estará presentando en The Liberty Center (1121 Elizabeth Ave, Elizabeth, NJ 07201), a las 8:00 pm. Con este show Josué Comedy rinde homenaje a esas madres latinas que marcaron generaciones con su carácter, su amor incondicional y esa manera tan particular de educar que hoy se ha convertido en motivo de risas y recuerdos para toda la familia. Para más información y boletos, visite: https://josuecomedy.com/.

Foto: Cortesía

Noche de jazz y salsa en Staten Island

Este domingo 9 de agosto, de 5:00 a 9:00 pm, Snug Harbor en Staten Island (1000 Richmond Terrace, Staten Island) será escenario de una celebración musical gratuita con Bobby Sanabria Multiverse Big Band, Charlie Aponte, Judy Santos, DJ Lucy Euclid y DJ Medina. El evento, presentado por Capital One City Parks Foundation SummerStage en colaboración con Snug Harbor, Jazzmobile y Universal Temple of the Arts, reunirá jazz latino, salsa y ritmos caribeños en una jornada para todas las edades. Bobby Sanabria, reconocido baterista, percusionista y compositor nuyorican de l Bronx, compartirá escenario con el legendario cantante de salsa Charlie Aponte, exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico, y la intérprete de bachata Judy Santos. Entrada gratuita. Más información en: https://cityparksfoundation.org.

Foto: Cortesía

Cine bajo las estrellas en Bryant Park

Los amantes del cine tienen una cita el lunes 10 de agosto en Bryant Park, donde la serie Paramount+ Movie Nights proyectará “Catch Me If You Can”, el aclamado filme de Steven Spielberg protagonizado por Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. La película comenzará a las 8:00 p.m., pero el césped abrirá desde las 5:00 pm para que el público pueda instalarse y disfrutar de un picnic al aire libre. Además, habrá puestos gastronómicos de Hester Street Fair entre las 4:00 y las 8:30 pm, mientras que el bar al aire libre de Stout NYC ofrecerá cerveza, vino y cócteles de temporada a partir de las 5:00 pm. La serie de funciones gratuitas continuará todos los lunes hasta el 14 de septiembre. Para más información, visite: https://bryantpark.org/activities/movie-nights.

Foto: Da Luo

El “Puppet Fringe NYC” celebra a las titiriteras

El 4º Festival Internacional Puppet Fringe NYC regresa a la ciudad, del 12 al 16 de agosto, en The Clemente Center (107 Suffolk St., Lower East Side, Manhattan) con una programación dedicada al talento femenino bajo el lema “Women in Puppetry”. El encuentro reunirá a artistas de más de una docena de países en más de 50 actividades, entre funciones, talleres, exposiciones, películas y paneles. Además, rendirá homenaje a las reconocidas artistas Theodora Skipitares y Nancy Lohman Staub. El festival también marcará uno de los primeros eventos públicos en el renovado The Clemente Center, recientemente modernizado. Los boletos ya están disponibles. Para consultar la programación completa y adquirir entradas, visite puppetfringenyc.com.

Foto: Cortesía Grupo One for Sorrow

La danza se toma el Wagner Park

Del 11 al 16 de agosto, el 45 Battery Dance Festival regresa a Wagner Park con una semana de espectáculos gratuitos que convertirán el paseo frente al río Hudson en un escenario para la danza internacional. La edición de 2026 celebra un doble hito: los 45 años del festival y el 50 aniversario de Battery Dance, bajo la dirección de su fundador, Jonathan Hollander. Las presentaciones comenzarán el martes 11 de agosto a las 7:00 pm, luego de una jornada inaugural de talleres comunitarios el 10 de agosto, donde personas de todas las edades podrán compartir con artistas y compañías participantes. Cada noche ofrecerá dos horas de funciones con una programación multicultural que reúne estilos y tradiciones de todo el mundo, además del segmento interactivo “Everybody Dance Now”, que invita al público a unirse al baile. Para una agenda completa, visitar:https://batterydance.org.

Limon Dance Company./Foto: Claudio Rodriguez

Cata de vinos sostenibles en The Cloud One Hotel

Los amantes del vino podrán disfrutar de una cata guiada el miércoles 12 de agosto, de 6:30 a 8:30 pm, en el Wine Bar & Lounge del The Cloud One Hotel New York-Downtown (133 Greenwich St, New York, NY 10006). La experiencia será dirigida por Mark, reconocido como Mejor Sommelier de Estados Unidos en 2022 y 2024 por Best Sommeliers of America, e incluirá la degustación de seis vinos de California y el noroeste del Pacífico, acompañados de una selección de quesos y charcutería. Al finalizar, los asistentes recibirán una copa completa de su vino favorito. Reservaciones a través de Eventbrite. Más información: https://www.the-cloud-one.com.

Foto: Cortesía The Cloud One Hotel

Chef Manu Buffara lleva su cocina brasileña a The Standard Gril

El restaurante The Standard Grill, en The Standard, High Line (848 Washington St, New York, NY 10014), recibirá este agosto a la reconocida chef brasileña Manu Buffara para una colaboración culinaria por tiempo limitado que fusiona los sabores de Nueva York con su visión contemporánea de Brasil. La experiencia gastronómica, basada en la temporada, la sostenibilidad y la conexión entre comensales, se realizará el jueves 13 y viernes 14 de agosto con un menú compartido que incorpora ingredientes brasileños como piccalilli, pimienta cumari y chibé, una preparación amazónica a base de harina de yuca. Tras el evento inaugural, una selección de sus platillos permanecerá disponible en The Standard Grill hasta el 31 de agosto. Más información en: https://www.hyatt.com/the-standard/en-US.