Familia de Perez Hilton agradece y pide privacidad tras su hospitalización por autolesión

La preocupación por el estado de salud de Perez Hilton sigue creciendo. Después de que el influencer fuera hospitalizado tras una transmisión en vivo en TikTok que, según las autoridades, mostraba actos de autolesión, su familia decidió pronunciarse públicamente para agradecer el respaldo recibido y pedir respeto por la privacidad de todos los involucrados.

A través de un comunicado publicado en el sitio web del propio creador de contenido, sus familiares y su equipo confirmaron que actualmente recibe atención médica: “Muchos de ustedes se han acercado con preocupación por Perez, y estamos increíblemente agradecidos por la abrumadora muestra de amor, apoyo y oraciones”, señala el mensaje.

El comunicado también deja claro cuál es la prioridad de su círculo cercano: “El enfoque de nuestra familia en este momento es su bienestar”, expresa el texto. Además, añade: “Pedimos amablemente que respeten la privacidad de Perez, así como la privacidad de su familia, durante este difícil momento. Cuando podamos compartir alguna actualización, lo haremos. Gracias por su compasión, comprensión y apoyo continuo”.

Qué ocurrió antes de la hospitalización

De acuerdo con información publicada por People, las autoridades recibieron una llamada al 911 alrededor de las 6:51 p.m., hora local, por un “posible suicidio” en la dirección del influencer, ubicada en Miami. Horas más tarde, cerca de las 10:41 p.m., un nuevo reporte alertó sobre un “intento de suicidio”, por lo que la policía solicitó apoyo de los servicios de bomberos y la vivienda pasó a ser considerada una escena policial activa.

Según la Oficina de la Policía de Miami-Dade, los agentes fueron enviados al domicilio tras ser notificados de que una persona estaba transmitiendo actos de autolesión en redes sociales. Al llegar, hablaron con la familia del influencer, que confirmó que él se encontraba solo dentro de la residencia.

Las autoridades explicaron que los oficiales que atendieron el caso cuentan con capacitación en técnicas de intervención en crisis, enfocadas en disminuir el riesgo de suicidio y proteger tanto a la persona involucrada como al resto de quienes participan en la emergencia. Posteriormente, Perez Hilton fue hospitalizado bajo la Ley Baker de Florida, una normativa que permite la retención involuntaria de una persona cuando representa un riesgo de daño para sí misma o para otros.

Su equipo mantiene la misma postura

El miércoles 5 de agosto, el equipo del influencer difundió un nuevo comunicado en el que aseguró que no había “información adicional para compartir sobre la condición del reconocido influencer”.

Por su parte, el abogado Bryan Freedman, amigo cercano de Perez Hilton y quien fue su representante durante dos décadas, declaró a People: “Yo, como muchos otros, me siento muy preocupado por la salud de Mario y estoy tratando de confirmar que está recibiendo la atención que necesita para abordar completamente las causas y condiciones que llevaron a este incidente. Parece un momento que merece amabilidad y compasión”.

Tras lo sucedido, TikTok desactivó la cuenta de Perez Hilton por infringir las normas de la plataforma relacionadas con contenido que muestra autolesiones.

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