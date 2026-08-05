Perez Hilton fue hospitalizado tras estar en una alarmante transmisión

El bloguero y periodista de espectáculos, Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., fue hospitalizado el martes por la noche en Miami, Florida, después de que seguidores advirtieran que presentaba un comportamiento desorientado y visibles lesiones mientras realizaba un directo en TikTok. Las imágenes que compartía en la transmisión en vivo terminaron provocando una rápida movilización de los servicios de emergencia

El creador de contenido, de 48 años, apareció cubierto de lo que parecía ser su propia sangre, además de mostrar cortes en el rostro y el torso, así como un ojo morado. La retransmisión se extendió por poco más de media hora antes de interrumpirse de forma repentina. Poco después, su cuenta dejó de estar disponible.

Hasta el momento, ni Lavandeira Jr., ni sus representantes, ni las autoridades han ofrecido detalles sobre el origen de las lesiones o sobre su estado de salud.

La intervención de las autoridades

Mientras avanzaba la transmisión, numerosos usuarios expresaron su preocupación en los comentarios y algunos le escribieron mensajes como: “Oye, Perez Hilton, esto no está bien, para”. Paralelamente, la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade recibió múltiples llamadas de personas que alertaban sobre la situación.

Los agentes acudieron a la vivienda del bloguero junto con especialistas en salud mental y posteriormente lo trasladaron en ambulancia a un centro médico. Según informaron las autoridades, en ese momento no había otras personas en la casa, pese a que Perez Hilton es padre de tres hijos.

“En muchos incidentes en los que interviene una persona que sufre una crisis de salud mental o que se está autolesionando, los agentes dan prioridad a la desescalada, creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación”, explicó un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade (MDCSO).

El funcionario añadió: “A menos que exista una amenaza inmediata para otras personas, calmar la situación y aplicar técnicas de intervención en situaciones de crisis puede reducir la probabilidad de que se produzca un suicidio provocado por la policía y minimizar el riesgo de lesiones para la persona, los agentes y el público”.

De revolucionar la prensa rosa a cambiar su enfoque

Perez Hilton alcanzó notoriedad mundial a mediados de los años 2000 gracias a un blog que transformó la manera de cubrir la vida de las celebridades. Sin el respaldo de un gran medio, publicaba información diariamente con un estilo directo y provocador que lo convirtió en una de las voces más influyentes de la farándula digital.

Durante años fue especialmente crítico con figuras como Britney Spears y Lindsay Lohan, aunque con el paso del tiempo reconoció que había sobrepasado ciertos límites. En 2020 publicó el libro “TMI: My Life in Scandal”, donde contó que una conversación con Jennifer Aniston influyó en su decisión de adoptar un tono menos agresivo.

Aunque hoy mantiene un perfil más moderado, su portal continúa activo y conserva una amplia comunidad de seguidores en redes sociales, donde sigue siendo una figura reconocida dentro del periodismo de entretenimiento.

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