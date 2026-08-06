Infusiones para dormir bien: 4 plantas medicinales que ayudan a combatir el insomnio

Aunque no existe una cura mágica para el insomnio, sí hay algunos alimentos, frutas e infusiones que pueden contribuir a crear un ritual de relajación que favorezca el descanso. La manzanilla, la valeriana, el toronjil y la pasiflora son aliados para calmar el sistema nervioso central y alcanzar un sueño reparador por las noches.

Se trata de plantas medicinales con propiedades respaldadas por la ciencia que se pueden tomar en infusiones una hora antes de irse a la cama para lograr niveles óptimos de relajación, según explica el endocrinólogo Francisco Oscar Rosero Olarte.

Manzanilla y apigenina para la relajación

La combinación de lavanda y manzanilla es una poderosa aliada para combatir el insomnio. Crédito: Shutterstock

Tanto la flor como los tallos y hojas de la manzanilla son ricos en un compuesto llamado apigenina, el cual interactúa con los receptores del cerebro vinculados a la relajación. El doctor Rosero advierte que, aunque la evidencia es moderada, diversos estudios asocian el consumo nocturno de manzanilla con una mejor calidad del descanso.

Valeriana contra el insomnio

Se recomienda beber una taza de té de valeriana 30 minutos antes de dormir. Crédito: Shutterstock

La valeriana se ha utilizado como remedio casero desde la antigüedad para combatir el insomnio, por lo que es la planta con mayor cantidad de estudios científicos. El experto destaca que la evidencia sugiere un beneficio modesto en la calidad del sueño en algunas personas, aunque los resultados pueden ser variables.

Toronjil para aliviar la tensión

El toronjil tiene propiedades comprobadas por la ciencia para promover la relajación y el sueño. Crédito: Shutterstock

Perteneciente a la familia de la melisa, el toronjil es una planta aromática de delicioso sabor. Esta infusión tiene un efecto calmante que promueve la relajación. Otra forma muy efectiva de consumirlo es combinándolo con valeriana, ya que algunos estudios sugieren que esta sinergia potencia sus beneficios para dormir mejor.

Pasiflora para reducir el estrés leve

La flor de pasiflora tiene sedantes naturales. Crédito: Shutterstock

La pasiflora cuenta con una combinación de compuestos que ayudan a reducir la ansiedad leve y facilitar el inicio del descanso. Es una bebida ideal cuando el principal obstáculo para conciliar el sueño son los altos niveles de estrés.

Paso a paso: cómo preparar la infusión perfecta

Las infusiones se preparan con agua hirviendo, a la que se le agrega hojas, tallos, flores o raíces, se apaga y se deja reposar en un recipiente tapado. Crédito: Freepik

La preparación de estas infusiones es muy sencilla: solo necesitas la planta fresca o seca, agua y respetar los tiempos de reposo para preservar todas sus propiedades medicinales.

Paso a paso

Lleva al fuego una taza de agua. Cuando alcance el punto de ebullición, retírala del fuego, agrega una cucharada de la planta y déjala reposar al menos cinco minutos. Cuela la mezcla, sirve y disfruta, preferiblemente sin azúcar.

Hábitos clave para lograr un descanso profundo

Tal como afirma el experto, beber una infusión relajante una hora antes de dormir ayuda significativamente, pero es solo una pieza del rompecabezas. Debe acompañarse de hábitos de higiene del sueño como:

Establecer un horario fijo para ir a la cama, lo que ayuda a regular el ritmo circadiano .

para ir a la cama, lo que ayuda a regular el . Evitar la exposición a pantallas antes de acostarse para proteger la sensibilidad a la luz y permitir que el cerebro entienda que es hora de descansar.

antes de acostarse para proteger la sensibilidad a la luz y permitir que el cerebro entienda que es hora de descansar. Reducir el consumo de cafeína y alcohol en la noche. Los expertos recomiendan tomar la última taza de café a mediodía para no mantener el cuerpo en estado de alerta prolongado.

en la noche. Los expertos recomiendan tomar la última taza de café a mediodía para no mantener el cuerpo en estado de alerta prolongado. Crear un ambiente de descanso en la habitación, asegurando que sea un espacio oscuro, silencioso y fresco.

Más allá de tomar una bebida caliente, se trata de adoptar un estilo de vida que envíe señales claras al cerebro. La clave está en construir un ritual nocturno que induzca a la relajación muscular y a un descanso profundo.

Sigue leyendo:

.Dormir sin despertar: Infusión con arándano para un sistema urinario fuerte

.Té de tilo: promueve un sueño reparador y reduce el estrés

.Apigenina y GABA: cómo la manzanilla ayuda a mejorar el sueño y reducir la ansiedad