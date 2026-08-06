Powerball alcanza $856 millones: este es el premio mayor más grande de 2026 y cuánto recibiría el ganador

El premio mayor del Powerball sigue creciendo y ya alcanzó los $856 millones, convirtiéndose en el jackpot más grande de 2026, luego de que ningún jugador acertara los seis números del sorteo realizado la noche del miércoles.

Los números ganadores fueron 14, 20, 59, 60, 61 y la Powerball roja 25. Al no registrarse un boleto ganador del premio mayor, el acumulado continuará aumentando de cara al próximo sorteo, que se celebrará la noche del sábado.

Quien logre acertar la combinación ganadora, tendrá 2 opciones para cobrar el premio. La primera consiste en recibir los $856 millones mediante 30 pagos anuales, mientras que la segunda permite obtener un pago único en efectivo de aproximadamente $372 millones, una alternativa que históricamente ha sido la preferida por la mayoría de los ganadores.

¿Cuánto dinero recibiría realmente el ganador?

Aunque el premio luce multimillonario, la cantidad final se reduce de forma considerable por el pago de impuestos. Si el ganador elige el pago único en efectivo, primero se aplica una retención federal obligatoria del 24%, lo que reduciría el monto a unos $282.7 millones.

Sin embargo, esa retención no representa necesariamente el impuesto total. Dependiendo de los ingresos del ganador, la tasa federal puede llegar hasta el 37%, por lo que la ganancia neta podría quedar en aproximadamente $234.4 millones, antes de considerar los impuestos estatales.

En cambio, quienes opten por la anualidad, recibirían alrededor de $28.5 millones por año, también sujetos a los impuestos federales y, en algunos casos, estatales.

Los impuestos cambian según el estado

El monto final también dependerá del lugar donde viva el ganador. Algunos estados gravan los premios de lotería con impuestos adicionales. Nueva York, por ejemplo, aplica una tasa estatal de hasta 10.9% sobre estas ganancias.

En contraste, estados como Florida, Texas y California no cobran impuestos estatales sobre los premios de lotería, lo que permite a los ganadores conservar una mayor parte del dinero obtenido.

Powerball supera al Mega Millions

Con este acumulado, el Powerball ya superó el premio de $800 millones del Mega Millions, que fue ganado la semana pasada por un boleto vendido en Florida.

Además, este jackpot se convierte en el mayor premio de lotería ofrecido durante 2026, consolidando el fuerte crecimiento que ha registrado el juego durante las últimas semanas.

Otro factor que podría acelerar el incremento de los premios es la reciente expansión internacional del Powerball. Desde el mes pasado, los boletos también comenzaron a venderse en el Reino Unido, una medida que, según los organizadores, incrementará la cantidad de participantes y hará que los premios acumulados crezcan con mayor rapidez.

Las probabilidades siguen siendo mínimas

A pesar del atractivo premio, las posibilidades de convertirse en el próximo multimillonario continúan siendo extremadamente bajas. Las probabilidades de ganar el jackpot del Powerball son de una entre 292.2 millones.

El próximo sorteo se celebrará la noche del sábado, cuando millones de jugadores volverán a intentar quedarse con uno de los premios más grandes en la historia reciente de la lotería.

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